Tegola Juve, è ufficiale: salta il Mondiale per Club

Salta la spedizione per il Mondiale per Club un calciatore che avrebbe dovuto dare il suo contributo alla causa della Juventus

La Juventus riparte dal Mondiale per Club. I bianconeri guidati da Igor Tudor vorrebbero mettersi alle spalle le delusioni di una stagione di troppi alti e bassi culminata con una qualificazione Champions sudata fino all’ultima giornata di campionato.

La compagine torinese sta provando gradualmente a voltare pagina nel segno della continuità tecnica con la conferma di Tudor alla guida della squadra, ma anche attraverso una rivoluzione interna in seno alla società. L’addio di Giuntoli ha rappresentato lo scossone più forte, mentre l’arrivo di Damien Comolli come direttore generale è il primo passo di un cambiamento radicato che attraverserà anche altri lidi del club.

Presto sarà tempo di affidarsi ad un nuovo ds che andrà anche a delineare al meglio le strategie di calciomercato di una squadra che in larga parte andrà inevitabilmente rimaneggiata dopo i passi falsi dell’ultimo biennio.

Prima di tutto però ci sarà il campo con l’imminente Mondiale per Club che va a conferire una chance soprattutto economica alla Juventus per rimpinguare i propri conti grazie eventualmente ad un buon cammino. Non sarà semplice vista la concorrenza ed anche lo stato in cui ci arrivano i bianconeri, che hanno applicato qualche ritocchino all’organico anche attraverso la chiusura di alcuni prestiti.

Dal ritorno di Rugani a quello di Kostic, la rosa della Juve si rinforza anche con alcuni volti noti che andranno ad incrementare il potenziale delle rotazioni di Tudor.

Juventus, tegola per il Mondiale per Club: Gonzalez non è partito

Ci sarà bisogno di tutti in casa Juventus per affrontare una competizione potenzialmente molto dispendiosa come il Mondiale per Club collocata proprio in coda ad una stagione già di per se complessa.

Il tecnico croato perde subito un componente della spedizione a stelle e strisce che dunque non sarà a disposizione. Si tratta di Facundo Gonzalez, di ritorno dal prestito dal Feyenoord che però non è stato incluso nella lista dei convocati di mister Tudor.

Portieri: Pinsoglio, Di Gregorio, Daffara, Garofani.

Difensori: Alberto Costa, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Savona, Rouhi, Gil Puche, Turco.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Douglas Luiz, Owusu.

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Milik, Adzic, Kolo Muani, Weah, Kostic, Anghelè, Pietrelli, Mbangula, Cudrig, Mancini.

Il classe 2003 uruguaiano secondo quanto evidenziato da ‘TuttoJuve.com’ si sta riprendendo da un dolore alla schiena con annesse cure al J Medical. L’obiettivo della Juve è quindi quello di averlo al top per il pre campionato.