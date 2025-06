Sinner-Alcaraz, nuovo scossone nel ranking Atp: il forfait cambia tutto

Solamente una manciata di giorni fa Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno saputo rubare letteralmente la scena con un ultimo atto al Roland Garros a dir poco spettacolare. Vittoria dello spagnolo in rimonta da 0-2 a 3-2 dopo aver peraltro annullato i match point del numero uno al mondo.

Sul lungo andare il fenomeno iberico ha costruito un successo pazzesco che è stato un autentico spot per il tennis mondiale. Quinto slam vinto su cinque finali disputate per Alcaraz che si gode un breve periodo di riposo prima di concentrarsi anima e corpo su quelli che saranno i prossimi obiettivi grossi.

Le fatiche parigine si fanno sentire ed è dunque ancora incerta la partecipazione di Carlitos all’Atp del Queen’s, torneo che generalmente prepara in vista poi del grande appuntamento a Wimbledon.

A dire la sua sulla gestione attuale di Alcaraz ci ha pensato il coach Juan Carlos Ferrero che ha spiegato: “Gli ho detto di divertirsi perché se lo meritava. Non si tratta solo di festeggiare, ma di disconnettersi, non pensare al tennis e di stare con i suoi amici come qualsiasi altro ragazzo di 22 anni”.

Un breve periodo di pausa quindi che servirà inevitabilmente a ricaricare le batterie per arrivare al meglio ai prossimi appuntamenti che contano: “Tornerà fresco e in un buon stato mentale. Tornerà a lavorare con la motivazione di sempre”.

Classifica ATP, la scelta di Alcaraz cambia le carte in tavola: la situazione

Aleggia quindi grande curiosità su Alcaraz e su quelle che saranno le sue prossime decisioni in relazione soprattutto al torneo del Queen’s lì dove teoricamente risulta iscritto. Nonostante questo la sua presenza verrà confermata eventualmente solo nelle prossime ore.

Ferrero ha infatti chiarito: “Il piano è di giocarlo, ma faremo un test per vedere come sta fisicamente ed emotivamente. Riprenderemo l’allenamento specifico per l’erba per mettere a punto i problemi di mobilità”. Servirà quindi fare ancora delle attente valutazioni per capire se Alcaraz ci sarà o meno.

L’obiettivo grosso è Wimbledon, lì dove vorrà dare continuità all’enorme successo dell’ultimo Roland Garros. Intanto però un’eventuale mancata partecipazione al torneo del Queen’s gli farebbe perdere ulteriormente punti nella Classifica ATP.

Il campione iberico un anno fa infatti uscì al secondo turno per mano di Draper in due set, e una mancata partecipazione in queste settimane gli costerebbe inevitabilmente il bottino di punti accumulato ridisegnando ancora la rincorsa a Sinner nel ranking.