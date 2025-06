Blocco a Roma domenica 15 e lunedì 16 giugno, c’è la chiusura delle strade: il motivo

Si annunciano due giorni non facili per gli automobilisti della Capitale. Strade chiuse a Roma domenica 15 e lunedì 16 giugno: ecco perché.

Da domenica 15 fino a lunedì 16 giugno si annunciano altre chiusure delle strade a Roma. Il sabato precedente la zona del Circo Massimo era stata teatro di chiusure a ridosso del concerto evento del cantautore romano Gazzelle in occasione del suo tour in due date evento (il secondo concerto di Gazzelle avrà luogo il prossimo 22 giugno a Milano, appuntamento a San Siro).

Domenica e lunedì sono annunciate altre chiusure. Altri disagi in vista dunque per gli automobilisti della Capitale che già devono fare i conti con una delle città europee più trafficate in assoluto. A dirlo è il rapporto Inrix – Global Traffic Scorecard che mette a confronto le metropoli più grandi del mondo sotto il piano del traffico e della mobilità.

Il report di Inrix, azienda leader nell’analisi dei dati sui trasporti, mostra che a Roma il traffico cittadino è peggiorato dal 2023 al 2024. Se fino a due anni fa ogni romano perdeva 69 ore fermo nella sua auto, nel 2024 le ore perse nel traffico sono salite a 21 (+3%). In pratica, i romani perdono tre giorni nel traffico. Ecco perché domenica e lunedì chiuderanno le strade a Roma.

Blocco a Roma domenica 15 e lunedì 16 giugno: ecco perché chiudono le strade

Estate ricca di appuntamenti musicali quest’anno a Roma. Dopo Gazzelle, sono previsti altri undici concerti nella zona centrale della città, dove è in calendario l’”Arena Circo Massimo”. Il 15-16 giugno (domenica e lunedì) sarà la volta dei Duran Duran. La storica band britannica torna a suonare nel nostro Paese a quarant’anni dalla prima esibizione al Festival di Sanremo del 1985, con The Wild Boys.

I Duran Duran torneranno a infiammare il palco del Circo Massimo a Roma domenica 15 e lunedì 16 giugno 2025. Come special guest per il primo appuntamento del 15 giugno ci sarà Francesca Michielin. Il giorno successivo toccherà invece a Jack Savoretti accompagnare il leggendario gruppo musicale formatosi a Birmingham nel lontano 1978.

Già dalla mattina di domenica 15 giugno sono previste modifiche e variazioni alla viabilità. Nell’area del Circo Massimo e nelle zone limitrofe ci saranno delle chiusure. Verranno deviate le linee di bus 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME. Nelle prossime ore sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – romamobilita.it – verranno forniti i dettagli delle modifiche alla viabilità.

Fino al 7 luglio ci saranno altri nove concerti al Circo Massimo. Dopo i Duran Duran, il 18 giugno sarà la volta del cantautore Brunori Sas, il 23 e 24 giugno Roma ospiterà Zucchero, il 25 Gigi D’Alessio, il 26 Gianna Nannini, il 29 giugno e il primo luglio Achille Lauro. Chiudono questa lunga scia di concerti romani il 6 luglio Tony Effe e il 7 Fabri Fibra.