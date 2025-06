Niente da fare per Sinner, è ufficiale: durissimo colpo

La stagione sull’erba è cominciata ufficialmente e c’è grande curiosità per vedere tutti i tennisti all’opera. Il numero uno al mondo Jannik Sinner tornerà in campo per il torneo Atp di Halle, torneo tedesco che vede l’azzurro grande favorito nonostante diversi avversari di prestigio. Diversa la situazione per Carlos Alcaraz che si gode un meritato riposo dopo la vittoria al Roland Garros e – a quanto pare – potrebbe tornare in campo direttamente a Wimbledon.

Ma tra i fan del campione di San Candido c’è ancora grande amarezza per cosa è accaduto al Roland Garros, Sinner si è ritrovato avanti di due set e un break e poi soprattutto ha sfiorato la vittoria portandosi sul 5-3 e 0-40, mancando clamorosamente tre Championship point. Una mazzata pesantissima e questa cosa potrebbe restare nel tempo in testa all’azzurro.

Jannik Sinner ha perso gli ultimi quattro precedenti contro Carlos Alcaraz e tutto ciò è abbastanza assurdo se parliamo di un tennista che vince praticamente tutti gli altri match. Questa sconfitta può segnarlo e a riguardo ne ha parlato anche una leggenda del mondo del tennis come il tedesco Boris Becker, le sue parole a riguardo sono piuttosto nette. Il tedesco ha parlato sul tennista italiano e le sue parole lasciano l’amaro in bocca.

Caos Sinner, la mazzata è terrificante

Boris Becker ha analizzato ciò che è successo al Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz parlando nel podcast dell’ex tennista Andrea Petkovic. Il campione ha vissuto situazioni simili, sconfitte memorabili purtroppo rimaste nella storia e ha quindi spiegato: “Sinner ha bisogno di un anno per riprendersi da quello che è successo, almeno finchè non sarà tornato su questo campo e in questo torneo”.

Boris Becker sa benissimo cosa vuol dire perdere match del genere dopo i match point e le sue parole mettono sicuramente ansia ai tifosi del campione azzurro mentre la Petkovic è scoppiata quasi a ridere, incredula davanti alle parole del collega. Becker però ha continuato ed ha spiegato perchè è convinto di tutto ciò:

“Anche se giocherà bene si porterà dietro questa sconfitta per un altro anno. A me è successo a Wimbledon due volte, prima con Edberg e poi nel match contro Stich. Ci vuole tempo per recuperare da certe sconfitte”, il pensiero di Becker e ora c’è curiosità per vedere quale sarà invece la reazione di Sinner, chiamato a dare subito il meglio ad Halle e con l’obiettivo Wimbledon nel mirino.