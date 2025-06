Con i trucchi degli agriturismi non serve più il condizionatore per rinfrescare casa: il risparmio è assicurato

Come rinfrescare casa in estate se non si vuole usare il condizionatore: ecco i trucchi che usano anche negli agriturismi e lasciano gli ambienti freschi e confortevoli.

Una delle maggior problematiche che si verificano in estate e che rende tutto molto più complicato, è il fatto che il più delle volte anche in casa le temperature saranno alte e insopportabili. Ad avere la peggio, sono tutte quelle abitazioni che hanno doppia esposizione, se non addirittura tripla e di conseguenza hanno il sole in casa tutta la giornata.

Quando le temperature in casa sono abbastanza alte e di conseguenza non si riuscirà a trovare un minimo di pace, l’unica cosa da fare è quella di utilizzare il classico condizionatore, che nel giro di poco sarà in grado di rinfrescare gli ambienti e di permettere un soggiorno decisamente più gradevole e anche rilassante, soprattutto di notte, quando è importante riposare bene. Tuttavia, non tutti preferiscono puntare su questa opzione, come fare quindi per avere una casa fresca ma senza usare il condizionatore?

I trucchi da provare subito per avere casa fresca anche senza usare il condizionatore

Se si desidera ottenere una casa fresca e confortevole, allora si dovrà prendere spunto da alcuni trucchetti che vengo utilizzati ancora oggi dagli agriturismi, che, stando a stretto contatto con la natura, necessitano di alternative che non vadano a danneggiare ciò che li circonda. Si tratta di alcune piccole migliorie da apportare in casa e che aiuteranno ad avere ambienti freschi.

Se si ha la fortuna di avere mura spesse in pietra o mattoni, soffitti alti e finestre ben posizionate ecco che in automatico gli ambienti resteranno freschi anche nelle giornate più calde e torride. Se tutto questo invece non c’è, una delle prime cose da fare è chiudere imposte, tapparelle e finestre nelle ore più calde. In questo modo il calore del sole resterà tutto al di fuori e non andrà a riscaldare ancora di più le camere.

Un altro aspetto molto importante è quello di utilizzare tende oscuranti ma fatte con materiale freschi, come ad esempio lino e cotone, che andranno ad impedire al sole di entrare in casa, ma al tempo stesso favoriranno il giusto ricambio d’aria. Al tramonto, quando l’aria inizia ad essere leggermente più fresca, aprire tutte le finestre in modo tale da creare un piccolo tiraggio che permetterà il ricambio d’aria. Infine, anche sistemare delle piante in casa, aiuterà ad assorbirà l’umidità in eccesso e a purificare l’aria.