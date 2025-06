Addio a Wimbledon, è la fine dopo quasi 150 anni: colpo di scena a pochi giorni dal via

C'è grande attesa per il torneo di Wimbledon e l'organizzazione per quest'anno ha portato avanti diverse clamorose novità: le ultime.

Pochi giorni e comincerà ufficialmente il torneo di Wimbledon, il terzo e tanto atteso Slam dell’anno. Nei tifosi di tennis è ancora ben impressa la sfida nella finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz con lo spagnolo vincente dopo una lunga e grande battaglia. Il fenomeno spagnolo è l’uomo più atteso anche sull’erba londinese dove parte come campione in carica.

Diciamoci la verità, il torneo di Wimbledon, oltre a essere quello storico per antonomasia, è quello che i tifosi attendono con maggiore entusiasmo, ti permettono di giocare uno stile totalmente differente e con grande classe. Jannik Sinner lo scorso anno è stato eliminato ai Quarti di finale dal russo Daniil Medvedev ed ora i tifosi sperano di vederlo in finale, magari per prendersi la rivincita contro Alcaraz.

E insomma per questo evento c’è grandissima attesa e quest’anno c’è una nuova grandissima novità, una decisione storica per un torneo tradizionale come quello londinese. E’ stata confermata l’introduzione completa del sistema elettronico che avviene in tempo reale e che sostituisce dopo ben 147 anni i Giudici di linea, quest’anno totalmente scomparsi. Una decisione storica e sorprendente, nessuno se lo aspettava e cambiano quindi i canoni tradizionali di quest’anno. Una novità importante ma non l’unica.

Rivoluzione a Wimbledon, occhio anche alla questione montepremi

Oltre all’eliminazione del Giudice di Linea il torneo di Wimbledon vedrà altre interessanti novità per quel che riguarda il Montepremi e ci sarà un grosso aumento, nello specifico del 7 % rispetto al 2024 e passaggio a 53,5 milioni di sterline, ovvero 62,7 milioni di euro. Un Montepremi davvero clamoroso e basta pensare che si tratta di oltre il doppio rispetto alle cifre percepite dai tennisti circa un decennio fa. E andiamo a vedere nel dettaglio come cambierà a Wimbledon.

Sia il vincitore maschile che il femminile del torneo porteranno a casa ben 3.5 milioni di euro, un aumento di 300 mila euro rispetto allo scorso anno. Inoltre il torneo darà il giusto rilievo anche alle altre competizioni e c’è stato un aumento importante sia per il doppio maschile che per quello femminile ed anche per il doppio misto con i vincitori che incasseranno ben 160 mila euro.

Inoltre c’è un aiuto anche per i tennisti cosiddetti ‘minori’ e chi verrà eliminato al primo turo del torneo incasserà 77 mila euro, ben il 10 % in più rispetto allo scorso anno. Sinner e non solo, gli appassionati di tennis non vedono l’ora di vedere Wimbledon.