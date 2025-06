Da quando uso queste strategie le mie padelle durano molto di più: finalmente non devo cambiarle spesso

Le padelle in cucina non possono di certo mancare. È solo grazie al loro utilizzo, se possiamo preparare le nostre ricette preferite, permettendoci di ottenere una cottura uniforme per ogni tipi di pietanza. In commercio esistono tantissime tipologie di padella, ma una in particolare è quella che va per la maggiore, ossia le padelle antiaderenti.

Le padelle antiaderenti, si differiscono dalle altre tipologie perché sono dotata di un rivestimento speciale che impedisce ai cibi di attaccarsi alla superficie durante la cottura. Questo le rende particolarmente pratiche per cucinare con poco o senza olio e per poter effettuare una rapida e veloce pulizia. Il rivestimento antiaderente è solitamente realizzato con materiali come PTFE anche se per un periodo è stata molto diffusa anche la vendita di padelle in ceramica, rivelatesi poi non proprio adatte ad una cottura con poco condimento.

Ecco le strategie da adottare per far durare di più le padelle antiaderenti

Nonostante con il passare del tempo le padelle antiaderenti hanno rivestimenti sempre più resistenti, è bene sapere che bisogna usare le dovute accortezze affinché si eviti di danneggiarle. Infatti, basta anche un piccolo graffio o una semplice lesione per rendere inefficace lo strato antiaderente e di conseguenza tutti i cibi inizieranno ad attaccarsi sul fono della padella.

Secondo ciò che dicono gli esperti, basandosi su studi specifici, la durata media di una padella antiaderente è di circa 5 anni, tempo che potrebbe drasticamente diminuire se le padelle non vengono trattate in modo corretto. Ecco perché sarà importante adottare alcune piccole strategie affinché il tempo massimo sia effettivamente quello indicato. La prima cosa da evitare è quella di usare mestoli e oggetti affilati ed appuntiti all’interno della padella, basterà anche un minimo graffio e il rivestimento si rovinerà.

Altra cosa molto importante è evitare lo shock termico, questo vuol dire che la padella bollente non dovrà mai essere messa sotto il getto di acqua fredda. Anche per quanto riguarda la pulizia bisognerà fare attenzione, mai usare spugne abrasive e prodotti troppo aggressivi, attenzione anche alla lavastoviglie, in cui cicli di lavaggio troppo potenti potrebbero rovinare la padella. Rispettando queste piccolissime regole, le padelle dureranno anche molto di più dei canonici 5 anni e non sarete soggetti a doverle cambiare di frequente.