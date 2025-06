Per l’esperto non ci sono dubbi, sono questi i 4 trucchi per avere ascelle sempre fresche e senza cattivi odori

Ascelle fresche anche in estate con questi 4 semplici trucchi: finalmente si potrà dire addio al cattivo odore e a quella sensazione di bagnato perenne.

Il caldo sembra essere ormai arrivato e con tutta la sua ‘prepotenza’ ha portate già la colonnina di mercurio a toccare picchi anche abbastanza alti per essere solo a metà giugno. Con l’aumentare delle temperature, il corpo inizierà a sudare di più e di conseguenza anche i cattivi odori inizieranno a fare la loro comparsa e in alcuni casi saranno anche piuttosto sgradevoli, soprattutto se ci troviamo in luoghi particolarmente affollati e al chiuso.

Nonostante i suoi aspetti negativi, è bene ricordare che sudare è importante per diversi motivi legati principalmente al benessere dell’organismo. Infatti, lo scopo principale della sudorazione è la regolazione della temperatura corporea e inoltre, alcuni studi suggeriscono che sudare regolarmente possa aiutare il corpo a liberarsi di sostanze indesiderate. Quindi, in sintesi, più si suda e meglio è.

I trucchi per avere ascelle sempre fresche e asciutte anche in estate

Tuttavia, non si può negare che sudare troppo può avere anche degli effetti indesiderati, come ad esempio il cattivo odore e gli aloni che vengo lasciati sugli indumenti. Fortunatamente però, esistono alcuni semplici trucchi che aiuteranno ad avere ascelle sempre fresche e asciutte anche se fuori ci sono 40°C.

La zona delle ascelle è uno dei punti in cui si tenderà a sudare maggiormente e dove sarà più frequente la formazione di odori non proprio gradevolissimi. In alcuni casi, quelli più estremi, si andrà a creare una vera e propria situazione di disagio, soprattutto se si tende a sudare molto più del dovuto. Fortunatamente però, esistono alcuni piccoli trucchi che potranno aiutare a ridurre o anche a risolvere definitivamente il problema.

La prima cosa da fare è quella di indossare abiti freschi, leggeri e fatti con tessuti traspiranti come cotone, lino o seta, evitando quindi quelli sintetici che non fanno ‘respirare’ la pelle. Altra cosa importante è usare detergenti delicati e mai aggressivi che aiutano a rinfrescare, ma senza irritare. Infine, il vero trucco è quello di usare del bicarbonato sotto le ascelle. Questo, infatti, aiuterà a mantenere la pelle asciutta, impedendo la formazione di cattivi odori. E se proprio si vuole usare anche il deodorante, in questo caso si dovrà usare uno delicato, naturale e che rispetto il pH della propria pelle.