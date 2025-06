Dove vive Sinner? Pochi lo sanno: appartamento con vista mare in una delle città più esclusive del mondo

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è uno degli sportivi più discussi in circolazione. Si parla sempre di lui in un modo o nell'altro.

Jannik Sinner è uno degli sportivi italiani più seguiti, probabilmente in questo momento il più seguito e c’è grande curiosità riguardo tutto ciò che lo caratterizza. Dalla vita privata, compreso eventuali partner o membri della famiglia fino ad altre curiosità come può essere la casa o anche la macchina di ognuno di noi.

Il numero uno al mondo è probabilmente lo sportivo italiano più famoso, lo dimostrano gli oltre 4 milioni di follower nonostante lui in effetti usi davvero poco i canali social e c’è grande curiosità riguardo tutto ciò che caratterizza la sua vita privata. In molti si chiedono dove vive e cosa fa nel tempo libero il tennista di Sesto Pusteria, nato nell’Ospedale di paese ma che ha vissuto invece nel paese di San Candido.

E la casa di Sinner ha fatto discutere molto nei primi anni della sua carriera, o meglio specialmente la località dove ha residenza. Come molti sportivi – italiani e non – il fenomeno azzurro ha la casa e la residenza a Monte-Carlo, cittadina meglio conosciuta nel Principato di Monaco. Il Principato permette di non pagare tasse a livello fiscale e rappresenta cosi un’ottima opportunità, ma è una scelta che negli anni ha portato numerose critiche, specialmente in Italia, al numero uno al mondo.

Com’è la casa di Sinner: le ultime parlano chiaro

Come riporta il sito Idealista Sinner ha un moderno appartamento con vista mare in una delle zone più esclusive del Principato di Monaco e sicuramente rappresenta anche una scelta strategica. La sua abitazione, nulla di cosi evidentemente lussuoso (rispecchia cosi il suo carattere), è ben posizionata a livello strategico, si trova a pochissimi metri dai club di tennis della zona e Jannik è molto attento a questo punto di vista.

Inoltre Montecarlo è ben posizionata per raggiungere in maniera rapida città europee famose come Barcellona, Milano e Nizza, e rappresenta un’ottima opportunità per vari motivi e il numero uno si trova in una casa di grande comfort. L’azzurro in questo momento si trova ad Halle dove tra qualche giorno comincerà anch’egli la stagione sull’erba, il numero uno vuole subito reagire dopo la brutta sconfitta al Roland Garros.

Sinner ha vinto il titolo ad Halle lo scorso anno e deve difendere i 500 punti in chiave Ranking, fondamentale per non perdere terreno nel continuo duello con il grande rivale Carlos Alcaraz.