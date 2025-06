Royal Family, lutto tremendo poco fa: arresto cardiaco davanti a tutti

Scossone forte intorno alla Famiglia Reale britannica che deve fare i conti con un tremendo lutto che in queste ore ha minato fortemente la serenità di un membro in particolare.

La tristezza avrà certamente colpito il Principe William dopo la prematura morte di Sunjay Kapur, amico di lunga data con il quale aveva un ottimo rapporto. L’uomo, scomparso tragicamente ad appena 53 anni, era un miliardario indiano presidente di Sona Comstar, società produttrice di componenti per auto fondata dal padre.

Kapur, che era considerato un’autentica figura di rilievo per il settore automobilistico, era anche appassionato di polo. Quest’ultima è una passione che a conti fatti gli è risultata fatale visto il tragico incidente che lo ha coinvolto proprio a margine di una pausa di gioco durante il torneo Guards Polo Club.

In quel frangente, stando a quanto ricostruito dai media britannici, si sarebbe consumato i misfatto con il decesso che sarebbe arrivato a seguito di uno shock anafilattico provocato dall’ingestione accidentale di un’ape, la stessa che avrebbe quindi provocato una massiccia reazione allergica. Il tutto è dunque culminato in un arresto cardiaco che non avrebbe lasciato scampo al miliardario indiano.

Royal Family, morto a 53 anni Sunjay Kapur: era un amico del principe William

L’amicizia tra Kapur e il principe William risale ai tempi della loro formazione accademica e si è radicata nel corso del tempo, coltivando il tutto col passare degli anni attraverso interessi e passioni comuni tra sport e circoli esclusivi.

Sarà stata quindi una botta molto forte da digerire per il principe William che ha appreso della triste e sfortunata di partita del caro amico. Un evento terrificante che nella dinamica dovrà trovare nelle prossime ore ulteriori conferme, mentre la società di Kapur ha già diramato una nota in merito alla notizia.

In un comunicato ufficiale si legge che: “È con profondo dolore che annunciamo la prematura scomparsa di Sunjay J. Kapur. Kapur ha svolto un ruolo fondamentale nel trasformare Sona Comstar in un’azienda globale di tecnologie per la mobilità basata sull’innovazione, la sostenibilità e lo scopo”.

Sunjay Kapur, imprenditore indiano, oltre che per il legame d’amicizia con William era anche noto a livello mediatico per il matrimonio con Karisma Kapoo, ovvero una celebre attrice di Bollywood. Un’unione seguita dai media indiani con grande fervore anche al momento del divorzio. Il dolore dunque si estende a tutti i suoi cari dopo la tragica e sfortunata morte a 53 anni.