Bye bye Juve, accordo vicino: vola a Londra per 55 milioni più bonus

In casa Juventus c'è grande fermento tra entrate ed uscite soprattutto in attacco. L'offerta da Londra fa paura

La nuova Juventus dovrà presto iniziare a prendere forma con cambiamenti dentro e fuori dal campo. Prima di tutto ci sarà da affrontare l’impegno del Mondiale per Club, concentrandosi poi su quella che sarà la prossima sessione estiva di calciomercato.

La conferma di Tudor ha rappresentato il primo passo per la ricostruzione della squadra del domani, mentre dal punto di vista strettamente della rosa ci sarà tempo per prendere decisioni tra entrate ed uscite. L’organico a disposizione dell’allenatore croato è per ora modellato sull’impegno al Mondiale, poi verrà largamente ritoccato in vista della stagione entrante che dovrà essere quella del ritorno su livelli importanti.

Si tratta di un passaggio fondamentale che Comolli e soci, in attesa di un nuovo ds, non potranno fallire. Tra i ruoli maggiormente sotto osservazione c’è quello del centravanti con la conferma di Kolo Muani per il Mondiale per Club in attesa di capire quale sarà il suo futuro per la prossima annata.

Poi ci sarà da ridefinire la vicenda Vlahovic, sempre in uscita e con la valigia pronta alla luce della situazione contrattuale e del rendimento in campo. In questo senso tra i bomber attenzionati la Juve monitora anche Viktor Gyokeres, reduce da un’altra stagione spaventosa con la maglia dello Sporting tanto da attirare le mire di tutti i maggiori club europei.

Calciomercato Juventus, Gyokeres pronto a sfumare: arriva l’assalto dell’Arsenal

Il presidente Varandas nei giorni scorsi su centravanti svedese era stato chiaro: “Ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti, non funzionano con me. Posso garantire una cosa: Viktor Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di euro. Non se ne andrà perché non gliel’ho mai promesso, e con questo gioco che sta facendo l’agente, la situazione non potrà che peggiorare”.

La risposta è prontamente arrivata dallo stesso procuratore del calciatore, Hasan Cetinkaya, che come riportato dal quotidiano ‘A Bola’, ha evidenziato ad Aftonbladet: “Abbiamo la prova scritta che lo Sporting gli ha promesso che lo avrebbe lasciato andare per 60+10 milioni di euro”.

Una guerra interna nella quale provano ad inserirsi vari club, con uno in particolare che potrebbe beffare la Juventus. Il riferimento è all’Arsenal di Arteta che fa sul serio e punta a potenziare il reparto avanzato. Come sottolineato da ‘Record’ gli inglesi avrebbero avanzato un’offerta da 46,8 milioni di sterline per il centravanti a cui andranno aggiunti molto probabilmente 8,5 milioni di bonus.

Una proposta che convertita in euro sarebbe di circa 55 milioni più ulteriori 10 di bonus. Cifra imponente che si avvicina fortemente a quanto detto dall’agente del calciatore. La palla passa al club lusitano.