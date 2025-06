Un Posto al Sole anticipazioni: dramma Guido, gesto sconvolgente di Michele

Momento difficile per Guido nei prossimi episodi inediti di Un Posto al Sole. Michele invece andrà dritto per la sua strada.

Si annunciano nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Nella settimana da lunedì 16 a venerdì 20 la soap di Rai 3 continuerà ad appassionare il suo pubblico con episodi inediti ricchi di sorprese. La serie ambientata a Napoli e che gravita intorno a Palazzo Palladini nel frattempo continua a riscuotere successo nella gara degli ascolti.

Lo scorso giovedì 12 giugno Un Posto al Sole ha raggiunto 1 milione e 379 mila spettatori attestandosi sull’8% di share. Al centro delle puntate delle prossima settimana ci saranno ancora Guido e Michele. Il primo si troverà ad affrontare un momento veramente difficile mentre il giornalista andrà avanti per la sua strada sconvolgendo una persona.

Ma non solo: le trame di Un Posto al Sole daranno spazio anche alla crisi dei Cantieri Flegrei e a Gennaro Gagliotti. Il losco imprenditore ormai sarà sempre più lanciato e sempre più a corto di scrupoli nella gestione della difficile situazione che vede impegnati Marina e Roberto per cercare di evitare il crack definitivo della loro azienda.

Un Posto al Sole anticipazioni: il dramma di Guido e la decisione di Michele

Nelle prossime puntate di Upas Mariella e Guido si avvicineranno ancora. Il vigile dopo aver rotto con Claudia è a rischio depressione. La sua ex moglie deciderà di stargli vicino e di supportarlo. Non solo: comincerà a riprovare alcune sensazioni positive sul loro passato di coppia. I due si rivolgeranno a Silvia per avere un consiglio ma non si rivelerà una buona idea.

Gagliotti invece si dimostrerà senza scrupoli cercando di approfittare della crisi dei Cantieri per acquisire la maggioranza e ottenere il pieno controllo. Marina però non sarà disposta ad arrendersi così facilmente. Nel frattempo Elena, dopo aver ascoltato le rivelazioni di Michele sui loschi traffici di Gennaro sarà indecisa se mandare in onda o meno la puntata pilota della trasmissione.

Michele alla fine andrà in onda con la puntata sulla misteriosa scomparsa di Assane e le informazioni che fornirà sconvolgeranno una persona che proprio non si sarebbe mai aspettata. Intanto Marina penserà seriamente di promuovere Chiara socia minoritaria dei Cantieri. Il rapporto tra Samuel e Gabriela indispettirà sempre più Micaela.

Colpito dalle rivelazioni di Agata sulla scomparsa di Assane, Michele cercherà di conoscere meglio la donna che dice oltretutto di avere strane capacità. La gelosia di Micaela nei confronti di Gabriela la porterà a fare una mossa decisamente inaspettata. Problemi in vista per Viola, accusata ingiustamente dalla mamma di Matteo e lasciata sola dai colleghi.