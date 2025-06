Né lino, né seta: è questo il tessuto fresco e leggero da indossare quest’estate, non devi nemmeno stirarlo

Il caldo ormai è arrivato e in tutta Italia si sono toccate temperature che vanno ben oltre la solita media stagionale. Con la colonnina del mercurio così in alto, si sentirà la necessità d’indossare qualcosa di fresco, pratico e comodo che permetta di affrontare al meglio l’afa. Dovranno essere capi traspiranti, che aiuteranno la pelle a ‘respirare’ correttamente, evitando così anche la formazione di chiazze di sudore e di cattivi odori.

In estate i tessuti più quotati sono sicuramente il cotone 100%, la seta e anche il lino, che sono facilmente modellabili e possono essere trasformati in pantaloni, gonne, magliette, t-shirt e anche abiti. Sono freschi, traspiranti e soprattutto permettono di essere sempre alla moda con qualsiasi cosa s’indossi. Tuttavia, sembra esserci una rivoluzione anche nel mondo della moda e in particolare c’è un tessuto che farà completamente la differenza.

È questo l’unico tessuto fresco, pratico e comodo da indossare quest’estate: non si tratta di cotone, di seta e nemmeno di lino

In estate, quando le temperature si fanno insopportabili, la scelta di ciò che indossiamo farà sicuramente la differenza. Piuttosto che optare per i classici capi sintetici e magari anche di colori scuri e poco traspiranti, si dovrà assolutamente optare per tessuti leggeri e freschi, che permettano alla pelle di poter ‘respirare’ in modo adeguato, riducendo così anche il sudore. Ebbene, in fatto di moda c’è una novità importante da sapete e che riguarda un tessuto che farà la netta differenza.

Ciò che sta già conquistando tutti si chiama seersucker. Si tratta di un tipo di tessuto leggero, tipicamente di cotone, caratterizzato da una superficie increspata o a righe alternate lisce e ondulate. Questa struttura si ottiene grazie a una particolare tecnica di tessitura che fa sì che alcune fibre si ritirino più di altre durante la lavorazione, creando l’effetto “stropicciato”.

La comodità di questo tipo di tessuto, è che oltre ad essere incredibilmente fresco e versatile, è anche perfetto perché non necessita di stiratura, ideale quindi per chi non ha nessuna intenzione di passare ore ed ore tra vapori e pieghe. È perfetto sia per uomo, che per donna e può essere utilizzato per creare camicie, pantaloni, giacche, vestiti. Insomma, si tratta di una vera rivoluzione che permetterà finalmente di poter stare freschi e comodi.