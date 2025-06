Bagno pubblico, 5 consigli da mettere in pratica per usarlo senza correre rischi

Bagno pubblico, non usarlo nuovamente se prima non conosci questi 5 consigli: ti potranno realmente cambiare la vita.

Se già normalmente in casa, il bagno risulta essere l’ambiente più sporco di casa, figuriamoci tutto quello che si cela all’interno di un bagno pubblico, che, per quanto possano essere puliti, non saranno mai realmente igienizzati. Che sia il bagno di una stazione di servizio, di un ristorante o anche dell’aeroporto, tutti una volta entrati faremo sempre la stessa cosa, ossia cercare di fare tutto il necessario nel più breve tempo e toccando meno superfici possibili.

Una cosa piuttosto comune, e che spesso deve essere necessaria, date le condizioni di scarsa igiene in cui molti di questi bagni riversano, soprattutto se si trovano in posto estremamente affollati, come magari quelli dei centri commerciali. Tuttavia, quando scappa, scappa e non possiamo di certo privarci di andare in bagno con il timore di poterci beccare chissà quale malattia.

5 consigli da conoscere per poter usare un bagno pubblico senza il timore di correre qualche rischio

Nonostante il più delle volte ci troviamo a dover affrontar dei bagni pubblici piuttosto lerci, in alcuni casi ci potremo trovare difronte anche piccole eccezioni, in cui lo sporco sembra non esserci. Tuttavia, anche se in apparenza tutto sembra pulito, in realtà le insidie ci sono e non devono assolutamente essere sottovalutate, ecco perché gli esperti consigliano queste 5 semplici regole per poterli usare senza rischi.

Ma cosa fare quindi per poter usare i bagni pubblici senza rischiare di beccarsi chissà che malattia? Ecco i consigli degli esperti:

Igiene delle mani: dopo aver fatto tutto il necessario, è importante lavarsi le mani prima e dopo essere andati in bagno. Usare un sapone a pH neutro e il lavaggio deve durare almeno 20 secondi, se si hanno igienizzati a disposizione, si potranno usare anche quelli per ottenere il massimo dell’igiene; Attenzione a ciò che si tocca: ciò non vuol dire che non si possono mettere le mani da nessuna parte, ma laddove possibile, meglio usare gomito o direttamente la carta, per aprire ad esempio una porta o il rubinetto; Pulire il Wc: pulire la tazza del water con salviette o carta o gel idroalcolico Usa la carta igienica ma con attenzione: infatti, andrà utilizzata solo se il dispenser è coperto e si dovrà anche rimuovere il primo pezzo esposto; Carta per le mani sì ma con le dovute precauzioni: anche in questo caso valgono le stesse regole della carta igienica, ossia si potrà usare solo se il dispenser è coperto rimuovendo sempre il primo pezzo.

Basterà seguire queste semplici regole e si potranno usare i bagni pubblici senza rischiare chissà cosa ogni volta.