Alcaraz primo e Sinner secondo: la nuova classifica prima di Wimbledon

Arriva l'ennesima batosta per il campione azzurro Jannik Sinner. La classifica oramai non è più assolutamente dalla sua.

Il tennis italiano vive un grandissimo momento e gran parte del merito (senza escludere gli altri) va dato all’attuale campione azzurro Jannik Sinner. Il fenomeno nato a Sesto Pusteria ha vinto tre titoli del Grande Slam in carriera e ha più volte sfiorato altri, ma lui – come tutto il tennis italiano – deve fare i conti con il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, un fenomeno di livello mondiale.

Alcaraz e Sinner, una rivalità che è destinata a restare negli anni ed una classifica che potrebbe essere incredibilmente ribaltata. Il tennista azzurro è numero uno da ben 53 settimane, oltre un anno in testa ma presto potrebbe perdere purtroppo il trono. Alcaraz ha vinto il Roland Garros in finale contro Sinner, e ha anticipato praticamente un sorpasso che nel circuito Atp sarà quasi sicuramente ufficiale.

Dopo Wimbledon Sinner avrà oltre 9 mila punti da difendere, Alcaraz invece dovrà difendere solo 3 mila punti e quindi entro fine 2025 ci sarà il sorpasso in classifica, oramai – a meno di infortuni e altre sorprese – dovrebbe essere una cosa praticamente certa. Se il ranking Atp è ancora in bilico diversa è la situazione per l’altra classifica importante, la famosa Race che vede al momento Alcaraz in testa e Sinner abbastanza dietro. La Race è una sorta di antipasto del Ranking ed è una mazzata per i tifosi azzurri.

Classifica tennis, Alcaraz distanzia nettamente Sinner: le ultime

La rivalità tra Sinner e Alcaraz durerà negli anni ma al momento vede la classifica Race vediamo un dominio netto da parte di Alcaraz, nettamente primo rispetto al fenomeno cresciuto a San Candido. Alcaraz è primo nella Race (la classifica che analizza i risultati solo di quest’anno) con 5740 punti, davanti a Jannik Sinner, secondo invece con 3950 punti nella Race.

Un divario importante, oltre 1500 punti e a Wimbledon lo spagnolo, comunque più in forma e favorito dalla superficie, ha la grande opportunità di allungare. Al momento Alcaraz ha più titoli dello Slam e più titoli nonostante i meno anni di carriera e l’azzurro deve rispondere il prima possibile, a partire dal prossimo torneo di Halle dove Sinner debutterà contro un qualificato. Un sorteggio in Germania non semplice e che potrebbe vederlo al secondo turno contro il kazako Bublik, avversario ostico su questa superficie.

Insomma la classifica sembra parlar chiaro e non è sicuramente positiva per il fenomeno azzurro.