Koopmeiners in prestito in una Big di Serie A, Tudor lo scarica!

Crescono i dubbi in casa bianconera sulla permanenza di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese può andare via in prestito

L’ultima stagione della Juventus è stata certamente al di sotto delle aspettative al netto della qualificazione Champions raggiunta proprio nel corso dell’ultima giornata di campionato.

Un bottino troppo magro per una squadra come quella bianconera, ancora lontana dai fasti di un tempo ed ora impegnata nell’ennesima rivoluzione tecnica e dirigenziale. Il processo di cambiamento in campo era già iniziato con l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Igor Tudor, che dopo aver conquistato l’obiettivo minimo sul campo ha quindi ottenuto anche conferma e rinnovo contrattuale.

In società le cose sono quindi cambiate con l’addio di Giuntoli, l’arrivo di Comolli come dg e la ricerca aperta ad un nuovo ds. Rivoluzione in corso quindi per la Juventus che dovrà guardarsi intorno anche in sede di calciomercato tra conferme, partenze e possibili nuovi innesti.

Prima di tutto però ci sarà da affrontare il Mondiale per Club, impegno gravoso dal punto di vista fisico arrivati a metà giugno, ma remunerativo in termini economici con soldi freschi da poter reinvestire in sede di calciomercato. Inoltre la competizione attualmente in corso potrà essere una chance di riscatto per chi non ha reso al massimo.

In questo senso Ciro Ferrara a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha ammesso: “Questo torneo sarà una occasione di riscatto anche per Koopmeiners, Nico, Douglas. Per Vlahovic la mia sensazione è che possa andare via. Spero che il vero colpo sia Koopmeiners”.

Calciomercato Juventus, pazza idea Koopmeiners: spunta l’addio in prestito

Teun Koopmeiners ha rappresentato una delle più grandi delusioni nella stagione della Juventus alla luce delle enormi aspettative che c’erano su di lui abbinate all’alto costo del suo cartellino.

L’olandese nel complesso ha disputato 28 partite in campionato, una in Supercoppa, 2 in Coppa Italia e 9 in Champions League, mettendo a segno appena 4 reti, e fornendo in campo un rendimento ben al di sotto di quello mostrato ai tempi dell’Atalanta. Proprio per questo il Mondiale per club potrà rappresentare un’occasione di riscatto, fermo restando che nel futuro potrebbe esserci anche un clamoroso colpo di scena.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il centrocampista olandese si ritrova di fronte ad un bivio: restare o andare via in prestito. In questa seconda casistica spunta proprio l’ipotesi di un rientro all’Atalanta, lì dove ha offerto la miglior versione di se stesso.

Tudor non è sicuro di tenerlo, e il Mondiale per Club diventa spartiacque fondamentale per capire il destino dell’olandese, il tutto considerando che andrebbe capita la volontà del ragazzo e quella della stessa Atalanta.