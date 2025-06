Chivu-Inter, salta tutto: questa è una vera scoppola per i tifosi

Chivu è il nome scelto per sostituire Inzaghi all'Inter ma al netto del Mondiale per Club, l'inizio si prospetta già in salita

Cresce l’attesa per il debutto di Christian Chivu da allenatore dell’Inter che avverrà a margine del Mondiale per Club che ha preso il via nelle scorse ore con il pareggio dei padroni di casa dell’Inter Miami.

I nerazzurri, ancora scottati dalla scoppola rimediata in finale di Champions, si preparano a scendere in campo per la prima gara contro il Monterrey immediatamente da non fallire per iniziare col piede giusto il proprio percorso mondiale. Il club meneghino punta quindi a ben figurare in questa fase di grandi cambiamenti che dovrà essere inevitabilmente assimilata dal gruppo e dall’ambiente.

Terminata l’era Inzaghi, peraltro con un epilogo tutt’altro che edificante, è quindi scontato avere quella miscela di curiosità e dubbi per ciò che concerne il nuovo ciclo. Chivu dopotutto è un allenatore estremamente giovane approdato in queste settimane nella prima enorme realtà della sua fresca carriera da tecnico.

Si tratta infatti di un quasi esordiente in Serie A, viste le sole 13 apparizioni collezionate col Parma al tramonto dell’ultimo campionato terminato con l’obiettivo salvezza portato a casa.

Inter, subito problemi per Chivu: “Non potrà fare la preparazione”

Le perplessità che aleggiano intorno all’operato di Chivu all’Inter vengono percepite e descritte anche dal giornalista Marco Barzaghi che ha già tracciato la linea relativa alle problematiche che potrebbe incontrare.

Il collega intervenuto a ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’ ha ammesso: “Sarà un’estate anomala per l’Inter di Chivu. Non potrà fare la preparazione, che invece faranno Allegri e Conte. Non potrà fare le amichevoli. Vedremo come inserirà i nuovi e i vecchi, senza dimenticare che bisognerà fare un lavoro di testa…”.

Quella relativa al giovane tecnico rumeno è dunque una scelta che porta con se un discreto quantitativo di rischi da tenere in considerazione. L’inesperienza e la mancanza di una fase di preparazione tradizionale, visto il Mondiale per Club, potrebbero essere infatti fattori determinanti in senso negativo.

Su questa linea Barzaghi ha inoltre aggiunto: “Per Chivu sarà molto rischioso anche perché si andrà ad affrontare squadre che ne hanno molto di più come giapponesi e messicane. Rischi di fare tipo la grande Corea, figuracce, pregiudicando la tua avventura. Sento già tanti tifosi dire “secondo me non torna in Italia”, già non erano convinti della scelta. Cosa succede se per caso in questi 20 giorni non si azzeccano troppo? Finisce come Gasperini, con quelli del Triplete…”.