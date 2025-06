Stefano De Martino, si mette male: decisione irrevocabile della Rai

Il conduttore Stefano De Martino è uno degli uomini letteralmente di punta all’interno del mondo Rai. Ha iniziato con programmi in prima serata e fin da subito ha stupito per le sue doti e ormai con Stefano il suo ruolo di ballerino è passato in secondo piano ed ora è soprattutto un conduttore. Parliamo di una star ormai dell’emittente pubblica ma vi sono anche alcuni attacchi nei suoi confronti.

Quando parliamo di un personaggio pubblico è facile esagerare e andare oltre e subito possono arrivare pesanti critiche. Ciò colpisce anche un personaggio come Stefano e il suo comportamento non è piaciuto ai vertici Rai che ce l’avrebbero fatto sapere. A riportare questa notizia è stato il portale Dagospia sottolineando che l’emittente di Viale Mazzini non ha gradito affatto.

Nelle ultime settimane sono circolati numerosi gossip riguardo Stefano De Martino e la sua vita privata. L’ex marito di Belen Rodriguez è al momento single ma lo abbiamo visto presente in alcuni flirt, protagonista in concerti ed eventi pubblici con personaggi come la modella e influencer Angela Nasti e con Caroline Tronelli. E non solo. Ma non tutti hanno gradito. E al noto ex protagonista di Amici e Stasera Tutto è Possibile sarebbe arrivato un richiamo netto a riguardo.

La Rai ha richiamato Stefano De Martino: ecco il reale motivo

In casa Rai sarebbero abbastanza infastiditi dal recente atteggiamento con i numerosi gossip che avrebbero coinvolto il conduttore Stefano De Martino. L’azienda avrebbe richiamato il conduttore avvisandolo per avere ‘un’immagine mediatica più pulita’. Non ci sono conferme riguardo questo importante rumors ma a quanto pare l’emittente vorrebbe un atteggiamento più candido del tanto amato conduttore.

Il giornalista di gossip Giuseppe Candela avrebbe commentato in questo modo questa vicenda sottolineando i motivi del fastidio della Rai: “Lui può fare quello che vuole della sua vita privata, ma deve avere un’immagine mediatica più pulita”, sottolineando di non uscire troppo dall’etica tradizionale che vuole la Rai e che lo vuole anche per i suoi principali conduttori.

Al momento comunque Stefano mantiene tanti dubbi riguardo la sua vita privata, si gode il figlio e si diverte con queste ‘amicizie’ che lo legano alla cronaca rosa. Da un lato in molti pensano che Stefano voglia solo depistare riguardo le donne della sua vita, provando in questo modo a mantenere la sua privacy.