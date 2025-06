Il Paradiso delle Signore, stop alla soap nonostante il successo: la Rai sconvolge tutti

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore ha confermato i successi delle passate edizioni, con una media di oltre un milione di spettatori e picchi abbondantemente al 20% di share. Malgrado gli ottimi ascolti realizzati, viale Mazzini ha spiazzato tutti stoppando la serie durante il periodo estivo. La Rai insomma ha fatto altre valutazioni.

Lo stop estivo alla popolare soap di Rai 1 è stato spiazzante. Le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore sono cominciate lo scorso 26 maggio presso gli studi Videa di Roma per registrare il ciclo di 160 episodi inediti destinato ad andare in onda a partire da settembre 2025. Confermato il cast storico, a partire da Vanessa Gravina (Adelaide) e Roberto Farnesi (Umberto).

Oltre alle riconferme, la produzione ha introdotto nuovi personaggi per tenere vivo l’interesse del pubblico. Tra le new entry della decima stagione è molto atteso uno dei volti storici di un’altra storica fiction Rai come Don Matteo. Ma perché la Rai ha deciso di decretare lo stop della serie nel periodo dell’estate?

Il Paradiso delle Signore, stop spiazzante della Rai

Anche nella prossima stagione tv Il Paradiso delle Signore continuerà con la sua tradizionale programmazione. Circolava l’ipotesi di prolungare la messa in onda della soap anche durante il periodo estivo. Ma alla fine i vertici Rai hanno deciso di confermare il consueto numero di episodi (160) e la programmazione nel daytime pomeridiano da lunedì a venerdì.

Nessun “raddoppio estivo” insomma per Il Paradiso malgrado il successo travolgente del nono capitolo della soap ambientata nella rampante Milano di metà anni Sessanta, in pieno boom economico. Quest’estate la Rai ha sperimentato nuove proposte come la serie spagnola Ritorno a Las Sabinas, che però non ha ottenuto i risultati sperati.

Le prime puntate della soap iberica hanno fatto registrare una media di 850 mila spettatori e uno share del 12%, nettamente inferiori agli indici d’ascolto de Il Paradiso delle Signore. La decisione Rai ha suscitato discussioni tra i fan, che avrebbero preferito un prolungamento del Paradiso nel corso dell’estate. Nel frattempo le riprese degli episodi inediti proseguono.

Appuntamento a settembre 2025 per Il Paradiso delle Signore 10. Le anticipazioni parlano di uno sviluppo significativo nelle trame dei principali protagonisti della serie, in particolare riguardo al rapporto tra Adelaide e Umberto. Dopo la scoperta della paternità di Umberto i due dovranno affrontare le conseguenze di questa rivelazione. Nel cast degli attori è entrato inoltre un nuovo personaggio: Fulvio Rinaldi, interpretato da Simone Montedoro, l’attore romano già noto al pubblico per la parte del capitano Giulio Tommasi in Don Matteo.