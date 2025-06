Code infinite da Lidl, ora è in offerta: ha 96 accessori e va a 2100 giri al minuto

Arriva un’offerta bomba da Lidl: un’occasione imperdibile per chi cerca potenza, praticità e accessori a volontà a prezzi decisamente competitivi. In molti attendono le offerte Lidl con l’impazienza di chi non vede l’ora che sul piccolo schermo debutti una nuova stagione della sua serie tv preferita. Stavolta l’attesa va tutta a questa offerta.

Lidl non finisce di sorprendere e propone un attrezzo che fa rima con potenza – garantita dai 2100 giri al minuto – e versatilità. E che dire dell’ampia gamma di accessori? Questo prodotto ne ha ben 96. Facile da trasportare ovunque, pronto all’uso per i piccoli lavori domestici. Insomma, ha tutto per essere un prezioso alleato sempre a portata di mano.

La super offerta di Lidl sta per partire. Anche il prezzo è davvero molto interessante. In rapporto alla qualità dell’attrezzo possiamo senz’altro definirlo un affarone. I punti vendita Lidl stanno per essere presi d’assalto dai clienti intenzionati ad accaparrarsi l’utensile ideale per il fai-da-te e i lavori di precisione.

Lidl, l’offerta bomba super accessoriata e potente

Dal 19 giugno parte l’offerta Lidl per il trapano avvitatore Parkside. Non parliamo di un semplice avviatore. Lidl propone il modello Parkside Performance®, un trapano avvitatore ricaricabile da 20V. Dotato di due batteria al litio da 2 Ah, caricabatterie, 96 accessori e una robusta valigetta in alluminio, colpisce per la coppia massima di 64 Nm, che lo rende adatto anche a lavori impegnativi.

La funzione Quick Stop e la regolazione del numero di giri ne rendono intuitivo e sicuro l’utilizzo. Sono disponibili due velocità: la prima (0-630 giri/min) può essere usata per eseguire lavori più controllati, mentre la seconda (fino a 2100 giri al minuto) è ideale per le forature più veloci. Invece il mandrino in metallo a fissaggio rapido (1,5-13 mm) è pensato per agevolare i cambi di punta.

Notevole anche il sistema di bilanciamento delle celle. progettato per aumentare l’efficienza della batteria e prolungarne la durata. Il trapano avvitatore Parkside facilita insomma il lavoro, che si tratti del montaggio di una mensola o della foratura di materiali più duri. Il trapano viene venduto corredato di 96 accessori. Possiamo trovare punte per il legno, il metallo, inserti da avvitare, piccoli utensili per la manutenzione ordinaria.

Il tutto è contenuto in una valigetta rigida in alluminio, ottimale per la protezione del contenuto e il comodo trasporto del metallo. Anche il prezzo è molto interessante: 119 euro a confezione, un ottimo rapporto qualità/prezzo. Altro dettaglio da non trascurare: la doppia batteria inclusa che consente di lavorare a lungo e senza interruzioni. Quando una batteria si scarica, potremo inserire l’altra e continuare il nostro lavoro senza fermarci.