Le classiche valigie fanno ormai parte del passato: su Amazon trovi la vera novità, perfetta per ogni viaggio

L’estate, anche se non ancora ufficialmente, è ormai arrivata da nord a sud, e le temperature alte di questi giorni, preannunciano mesi piuttosto intensi dal punto di vista delle temperature. Tutto ormai è pronto per le prossime vacanze e non resta che aspettare solo la data d’inizio delle proprie ferie per poter partire per la destinazione tanto desiderata.

Prima di poter partire e godersi finalmente sole, mare e relax, saranno diversi gli obblighi da assolvere, uno fra questi è ovviamente preparare le valigie, affinché si abbia con sé tutti il necessario per una vacanza no-stress. Ebbene, proprio per quanto riguarda le valigie, c’è un problema che in molti sottovalutano e che si andrà a verificare non appena si ritornerà a casa, ossia trovare la giusta collocazione in cui sistemarle una volta svuotate.

Su Amazon c’è l’alternativa perfetta alle classiche valigie: è salvaspazio

Per quanto siano pratiche e comode, non possiamo di certo negare che le classiche valigie risultano essere piuttosto ingombranti, e spesso, soprattutto se ne abbiamo più di una, stiparle diventa abbastanza complicato, anche perché non potranno andare in luoghi particolarmente umidi, altrimenti rischierebbero di rovinarsi. Fortunatamente, esiste una soluzione davvero geniale e che si può facilmente acquistare su Amazon.

A risolvere il problema dell’ingombro delle valigie ci ha pensato direttamente Amazon che ha proposto un’idea davvero innovativa. Si tratta di valigie pieghevoli, capaci di adattarsi anche agli spazi più piccoli. Il costo è di 119.63 euro, per un seti di due valigie, una da 20 pollici e un’altra più grande da 24 pollici. È possibile scegliere fra diverse colorazioni: bianco, blu, nero e verde.

Le dimensioni della valigia pieghevole da 20 pollici sono 35 cm*23 cm*56 cm, il peso è 2,14 kg, capacità 45 litri, la barra del carrello ha 3 sezioni (può essere nascosta). Le dimensioni della valigia pieghevole da 24 pollici sono altezza 42 cm * 26 cm * 67 cm, peso 2,8 kg, capacità 62 litri, la barra del carrello ha 3 sezioni. Fatte con materiali altamente resistenti e che riescono a sopportare anche grandi pesi. Insomma, si tratta di un accessorio perfetto non solo per le vacanze, ma ideale anche una volta rientrati. Infatti, grazie alle loro dimensioni ridotte, una volta svuotare, riusciranno ad essere riposte anche negli spazi più piccoli e stretti, evitando così cantine, garage e soffitte umide.