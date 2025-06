Con il caldo c’era una puzza insopportabile nella cesta dei panni sporchi: ho risolto con meno di 2 euro

Come eliminare rapidamente ed efficacemente la puzza da dentro la cesta dei panni sporchi: con questo rimedio risolvi in un attimo e ci sarà anche una piacevole fragranza.

Uno dei problemi comuni del caldo eccessivo, è che i cattivi odori tenderanno a svilupparsi molto più rapidamente. Non solo nella pattumiera dell’umido, gli scarti inizieranno a deteriorarsi in modo più rapido rispetto all’inverno, ma anche nella cesta dei panni sporchi, i cattivi odori non tarderanno ad arrivare e a farsi sentire.

Avvertire i cattivi odori provenire dalla cesta dei panni sporchi, dove magari abbiamo appena messo la maglietta completamente sudata, sta ad indicare spesso una proliferazione batterica all’interno di un ambiente domestico chiuso e umido, caratteristiche che rispecchiano a pieno la cesta della biancheria sporca. Alla lunga tutto questo, non fa altro che portare alla formazione di germi e batteri, anche potenzialmente pericolosi per la salute.

Come eliminare con un rimedio naturale la puzza che proviene dalla cesta dei panni sporchi

I motivi per cui dalla cesta dei panni sporchi inizia a sentirsi del cattivo odore possono essere vari. In primis, c’è ovviamente una scarsa igiene e capi particolarmente sporchi e sudati al suo interno. In secondo luogo c’è una ventilazione ridotta e un tempo di permanenza dei capi sporchi abbastanza lungo. Ecco che quindi, tutti questi fattori messi insieme portano alla formazione del tipico cattivo odore.

Per evitare quindi la puzza, la prima cosa da fare è cercare di evitare quei piccoli errori elencati poco fa. Una volta fatto questo, sarà possibile impedire che si forma di nuovo il cattivo odore con un rimedio del tutto naturale. Per poterlo rendere efficace, servirà:

100 g di bicarbonato di sodio puro

10 gocce di olio essenziale di tea tree o lavanda

1 pezza in cotone traspirante o garza sterile

Un elastico o spago naturale

Per prepararlo, basterà versare il bicarbonato in una ciotola asciutta e aggiungere le gocce di olio essenziale, mescolando con un cucchiaino in legno per evitare grumi. Una volta fatto questo, si andrà a posizionare il composto al centro del tessuto, raccogliete i lembi per formare un sacchetto e chiudere il tutto con lo spago o con l’elastico. Ora non resta che collocare il sacchetto sul fondo del cesto, evitando il contatto diretto con capi umidi ma garantendo l’esposizione all’aria interna. Ed ecco che l’azione combinata del bicarbonato e degli oli essenziali andranno a neutralizzare i cattivi odori e nel frattempo rilasceranno anche una gradevole fragranza.