Ahi ahi Berrettini, arriva un’altra mazzata: è ufficiale

Pochi giorni all'inizio di Wimbledon ma c'è da registrare una brutta notizia per Matteo Berrettini. Una mazzata non da poco per il tennista.

Il tennis italiano vive uno dei migliori periodi della sua storia, probabilmente il migliore. Abbiamo il numero uno al mondo ed abbiamo 3 Top Ten (Jannik Sinner compreso) tra i primi dieci della classifica mondiale. Tante belle notizie e solo una nota negativa, una relativa al tennista romano Matteo Berrettini.

L’atleta è stato il precursore della crescita del nostro movimento, il primo a rientrare in Top Ten dopo anni, finalista a Wimbledon e protagonista con tanti grandi risultati ma alle prese anche con pesanti problemi. La carriera di Berrettini è stata finora di grande livello ma anche legata agli infortuni, purtroppo sempre di più e anche quest’anno le cose sembrano non cambiare.

Il tennista romano ha saltato il Roland Garros a causa degli infortuni e questa settimana non parteciperà al torneo del Queens, e cosi l’azzurro dovrebbe tornare direttamente a Wimbledon ma c’è una cattiva notizia da sottolineare, una notizia legata al ranking Atp. Matteo Berrettini ha perso ben cinque posizioni nella classifica Atp e ciò è legato sicuramente all’assenza, legata a questi ultimi infortuni, e per questo l’azzurro salterà anche il torneo del Queen’s. Le sue condizioni preoccupano ma il ranking dà una batosta.

Il ranking complica le cose, Berrettini fuori dalle teste di serie

La classifica Atp parla chiaro e al momento Matteo Berrettini è numero 34 al mondo e visto i problemi fisici non recupererà posizioni questa settimana. Per questo motivo ora è certo, il campione azzurro non sarà tra le teste di serie a Wimbledon, il suo torneo preferito ma che può creargli numerosi problemi. Il torneo londinese è il suo preferito, ma c’è la consapevolezza che corre grossi rischi, non partendo come testa di serie l’azzurro potrà affrontare chiunque nel torneo.

Berrettini potrebbe affrontare qualsiasi testa di serie fin da subito, anche un derby al primo turno contro Jannik Sinner e Lorenzo Musetti o una sfida contro il campione in carica Carlos Alcaraz. E affrontarlo subito sarebbe una doccia fredda, una pesante mazzata per il sorteggio dell’ex numero uno italiano.

E va detto che Matteo Berrettini non sarebbe un cliente facile per tutti gli avversari, ma tutto è legato alle sue condizioni fisiche che destano ancora preoccupazione. La presenza dell’azzurro a Wimbledon non è certa ma allo stesso tempo il tennista italiano deve fare i conti con i problemi fisici e la speranza è che possa recuperare completamente per il terzo e tanto atteso torneo dello Slam di questo 2025.