Esplode un’altra bomba tra Bagnaia e Marquez: la verità fa male

La MotoGP inizia a scaldare i motori in vista del Gran Premio del Mugello previsto per il fine settimana. Grande attesa quindi soprattutto per Pecco Bagnaia che è chiamato a ritrovare immediatamente il feeling con la sua Ducati, andando ad alimentare una lotta al titolo che si fa sempre più complessa.

La classifica è infatti saldamente condotta da Marc Marquez che comanda con ben 32 punti di vantaggio sul fratello Alex ed un gap di addirittura 93 punti di margine sul compagno di box Bagnaia. L’italiano paga un inizio di stagione molto complicato tra qualche battuta a vuoto di troppo ed un’intesa con la propria moto mai realmente scoccata.

Si tratta di un tema caldo che torna continuamente d’attualità e che è stato commentato dallo stesso Pecco, il quale dopo la tappa del Motorland ha parlato di alcune modifiche di assetto: “È stata una modifica tecnica, non è un segreto. Sono passato dai freni in carbonio 340 ai 355, che sono più grandi. Con la 340, in frenata brusca da zero a tutto gas, si bloccava semplicemente; non c’era modo di modulare la frenata. Con la 355, riuscivo a gestire le cose molto meglio. Questo mi ha permesso di controllare tutte le fasi di frenata in modo molto più fluido, e questo è stato di grande aiuto“.

Ducati, Bagnaia confessa su Marquez: “Va forte anche con un trattore”

È stata quindi applicata una lieve modifica ai freni che ha permesso a Bagnaia di ritrovare un minimo di feeling e di fiducia soprattutto in vista della prossima gara in terra italiana che per lui non presenta margine d’errore.

Serve una vittoria a Pecco per provare a rientrare in lizza per il titolo, ma soprattutto per tornare a dare un senso ad un’annata molto al di sotto delle aspettative della vigilia. Il duello a distanza con Marquez si fa sentire ma ciononostante: “Nonostante le difficoltà, sono terzo in campionato. Quando mi sentirò di nuovo in forma, tornerò davanti, ma devo concentrarmi solo su me stesso. Mi sento ben supportato dalla Ducati“.

Proprio in merito al rivale iberico ha quindi evidenziato: “Penso che avrei vissuto la stessa situazione con qualsiasi altro compagno di squadra, perché il feeling (con la moto, ndr) non c’è. – le parole riportate da ‘corsedimoto.com’ – Marc sta andando molto bene, mentre io sto faticando un po’ di più… Lui è capace di andare forte anche con un trattore“.