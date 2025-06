La scuola riapre i battenti più tardi, c’è la data: genitori spiazzati

La scuola italiana ha ormai chiuso praticamente in qualsiasi regione del nostro paese ed eccetto per coloro che dovranno affrontare la maturità tutti gli altri possono finalmente andare in vacanze. Tutti, sia le persone dipendenti negli uffici scolastici che i professori e gli alunni, non vedevano l’ora e possono ora godersi il meritato riposo.

Con questo caldo rovente la maggior parte di studenti e professori già possono godersi le vacanze, ma ci sono anche quelle mamme e quei papà che sono ‘costretti’ ad avere nuovamente i piccoli a casa. Da un lato è bello ma dall’altro è dura riorganizzare il proprio lavoro in base alle esigenze altrui. Per questo (e per molto altro) già si guarda al prossimo anno e al calendario della prossima annata scolastica.

Prima le meritate ferie estive e poi direttamente si pensa al prossimo anno, sono arrivate novità sul calendario estivo della prossima stagione, dall’inizio della scuola fino a tutti i giorni di festività e segnate tutto con foglio e penna e salvate in vista del prossimo anno. Va sottolineato che la data dell’inizio della scuola cambia di regione in regione, ci sono i più fortunati e quelli invece più sfortunati, a seconda di come uno la interpreta.

Cambia il calendario della scuola, sorpresa totale tra gli studenti

Osservando sul sito della scuola in molti hanno notato che alcuni iniziano piuttosto prima ed altri molto dopo, a seconda delle esigenze di ogni regione anche se non è ben chiarito il motivo di queste decisioni. Ad esempio nella provincia autonoma di Bolzano la scuola comincia l’8 Settembre, poi il Trentino e in Veneto la scuola inizia il 10 mentre in Friuli Venezia Giulia si comincia direttamente il prossimo 11 Settembre.

Nella maggior parte delle regioni italiane si comincia invece direttamente il 15 Settembre ma c’è addirittura chi comincia più tardi e sono i cosiddetti ‘ultimi della classe’. Due regioni nello specifico come Puglia e Calabria hanno deciso di iniziare l’anno scolastico per ultime, direttamente il 16 Settembre. Una data molto distante, forse anche visto il grande caldo che anche a Settembre colpisce queste regioni.

Parlando invece delle festività scolastiche la prima avviene direttamente il 1 Novembre con Ognissanti e poi c’è l’Immacolata Concezione dell’8 Dicembre prima delle festività natalizie. Insomma ecco le date per il nuovo anno, c’è chi parte subito e chi comincia invece piuttosto in ritardo.