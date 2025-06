Da quando preparo queste ‘bombe’ per il bucato adesso sì che esce bianchissimo: ho detto addio alla candeggina

Un bucato ben pulito ed igienizzato è senza dubbio la massima priorità, soprattutto ora che fa caldo e si tenderà a sudare di più, gli aloni saranno ben visibili e andranno a macchiare tutti i capi, provocando anche un odore non proprio gradevole. Ecco che quindi, per essere certi di eliminare tutto lo sporco, sarà importante agire con i prodotti giusti, ma al tempo stesso preservando i colori.

Ed è proprio mantenere vivi i colori degli indumenti che dovrà essere una delle priorità da non trascurare. Spesso, infatti, a causa dei ripetuti lavaggi, di prodotti troppo aggressivi e di una scarsa qualità dei tessuti, i colori tenderanno a mutare. Il bianco, ad esempio, tenderà ad ingiallirsi o ad ingrigirsi, donando all’indumento un aspetto non proprio gradevole.

Bombe fai da te: con queste sì che il bucato viene bianchissimo

In genere, quando c’è bisogno di sbiancare il bucato ed eliminare sporco ed aloni, la candeggina è uno dei prodotti che più viene utilizzato. Tuttavia, per quanto la sua efficacia sia indiscussa, si tratta sempre di un prodotto altamente chimico ed inquinante e sarà quindi necessario utilizzarla con moderazione o sostituirla del tutto con alternative naturali. In questo caso, con ingredienti semplici si potranno realizzare delle efficaci bombe per il bucato, perfette per sbiancare i tessuti.

Per realizzare queste efficaci bombe sbiancati andremo ad utilizzare degli ingredienti che abbiamo già tutti in casa. Si tratta quindi di un rimedio non solo completamente naturale, ma anche economico e facile da realizzare. Nello specifico, ecco cosa servirà:

Mezzo bicchiere di detersivo per bucato in polvere

2 cucchiai di bicarbonato

Un cucchiaio di sale fino da cucina

Mezzo bicchiere di acqua ossigenata al 3%

Preparare le bombe sbiancanti è semplicissimo, basterà infatti mettere in una ciotola il detersivo in polvere, il bicarbonato e il sale. Mescolare bene con un cucchiaio. Una volta fatto questo, aggiungere l’acqua ossigenata poco per volta, finché il composto non diventa pastoso e modellabile. A questo punto con le mani, formare delle palline grandi come una noce, compatte ma non troppo pressate. Lasciarle asciugare su un vassoio coperto di carta forno per almeno mezz’ora. Una volta pronte, si conservano in un barattolo di vetro con chiusura ermetica, pronte all’uso, basterà aggiungerle in lavatrice e il bucato sarà sempre bianchissimo.