Mediaset cancella Tradimento, non saranno più trasmesse le puntate della soap: il motivo

Cancellazione in vista per Tradimento sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ecco perché l'azienda ha deciso di non trasmettere più la soap.

Tradimento è la soap che su Canale 5 prosegue il fortunato filone delle dizi turche di Mediaset. Sulla rete ammiraglia di Cologno Monzese la serie ambientata a Istanbul ha raccolto il testimone di prodotti molto apprezzati dal pubblico come Terra amara e Endless Love. Il serial è incentrato sulle disavventure familiari della giudice di famiglia Güzide Özgüder.

La soap con Vahide Perçin come protagonista – l’attrice è già nota al pubblico di casa nostra per la parte di Hünkar Yaman in Terra amara – ha ottenuto finora ottimi risultati, arrivando a superare anche il 20% di share. La dirigenza di Mediaset però ha deciso di stravolgere il palinsesto con un cambio di programmazione che ha coinvolto anche la soap turca.

Tradimento, serie in due stagioni, è andata per la prima volta in onda su Canale 5 il 1° dicembre 2024. Finora la soap è stata trasmessa da lunedì a venerdì – dalle 14:17 circa – e il sabato e la domenica pomeriggio (verso le 15:30). Il venerdì sera a partire dalle 21:30 Canale 5 trasmette anche un episodio extra in prima serata (dalle 21:40). Ma con il cambio di programmazione le cose cambieranno per la dizi, ecco perché.

Mediaset, ecco perché non verranno più trasmesse le puntate di Tradimento

A quanto pare Mediaset ha deciso di eliminare la messa in onda di Tradimento dal sabato pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Guzide, Oylum e Tolga non verrà più trasmessa il sabato. In questa giornata aveva raggiunto ottimi risultati nella gara degli ascolti nel daytime, toccando anche punte del 24%. Il cambio di programmazione è previsto per la fine di giugno.

Nello specifico, a partire da sabato 28 giugno non verranno più trasmessi gli episodi inediti di Tradimento. Il motivo della sospensione di Tradimento è legato allo stop delle puntate speciali di Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin andrà infatti in pausa anche con il best of Verissimo, pronto a tornare in onda con la nuova stagione a settembre.

Mediaset ha deciso così di sospendere la serie turca in daytime. Questo per evitare di “sprecare” nuove puntate con la messa in onda di episodi clou in un periodo in cui, complice la stagione estiva, la platea televisiva diminuisce fisiologicamente. Da sabato 28 giugno Tradimento lascerà spazio dunque a una doppia puntata speciale di The Family 2.

Così facendo la serie turca con Aslan e Devin accelererà in maniera sostanziale. In questo modo la serie arriverà ad anticipare il finale che verrà mandato in onda tra la fine di giugno e l’inizio del mese di luglio su Canale 5.