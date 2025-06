Sinner ko, i suoi tifosi non vogliono crederci: pazzesco!

Jannik Sinner sembra aver pagato caro la sconfitta al Roland Garros. Il suo rientro in campo preoccupa e non poco tutti i tifosi.

Il tennista italiano Jannik Sinner è uno degli uomini più seguiti a livello sportivo nel nostro paese e c’è grande curiosità su tutto ciò che lo vede protagonista. Non solo i risultati in campo ma anche la vita privata e tutto ciò che caratterizza la sua finora giovane carriera. Sinner continua a macinare ma l’ultimo periodo ha visto anche delle pesanti batoste.

La più grande di tutte è avvenuta circa dieci giorni fa contro Carlos Alcaraz, nella finale del Roland Garros. Il fenomeno italiano nato a Sesto Pusteria, ha avuto tre Championship Point per vincere il torneo, ma purtroppo le cose non sono andate a buon fine e Jannik Sinner ha ceduto direttamente per 7-6 al quinto set. Nel Super tiebreak cosi come nei momenti clou della gara Alcaraz ha alzato il livello e ha messo alle strette un grande Sinner che ha però dovuto fare i conti con la sconfitta.

Per il tennista azzurro la sconfitta è un caso molto raro e quindi è strano parlare di due sconfitte consecutive, un avvenimento per certi versi epocale e che è avvenuto nelle ultime ore nel circuito Atp. Va specificato che non si tratta di due gare di singolo ma – dopo la finale del Roland Garros – Sinner ha preso parte al torneo di Halle nel doppio con il caro amico Lorenzo Sonego ed ha subito una nuova sconfitta.

Sinner sconfitto, la notizia preoccupa i fan

Cosi come capitato a Parigi anche nel torneo di Halle Sinner e Sonego sono venuti meno in rimonta, la coppia italiana era in vantaggio contro la coppia composta dal russo Khachanov e l’americano Michelsen che bravi a restare attaccati alla sfida sono riusciti a rimontare e portare a casa una prestigiosa vittoria. Un bel successo mentre Sinner invece tornerà in campo in queste ore e affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, tennista 33enne che si trova nella fase calante della sua carriera e che sicuramente non sarà un avversario cosi complicato.

I tifosi però vogliono vedere Jannik anche nel singolo e costatare se l’atleta ha reagito bene alla finale, sia fisicamente che mentalmente. Il tabellone del numero uno al mondo in questo torneo non è semplice e ricordiamo tra l’altro che Sinner difende il titolo ad Halle e occhio quindi perchè è importante in chiave ranking ed in vista dei prossimi mesi non perdere ulteriori punti.