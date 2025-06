Torna Dybala per 11 milioni: la Joya saluta Roma e Gasp

L’arrivo di Gasperini in panchina rappresenta il primo passo della costruzione della Roma del futuro che è ancora incerta in merito alla presenza o meno di alcuni calciatori della rosa attuale.

Non mancano dubbi sul destino di Paulo Dybala, stella assoluta del club capitolino che ha vissuto anche quest’anno qualche alto e basso di troppo a causa dei soliti problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego. La Joya ha messo a referto in totale, tra campionato e coppe, 36 apparizioni con 8 gol e 4 assist. Numeri non del tutto esaltanti per un calciatore che potenzialmente dal punto di vista squisitamente tecnico ha pochi eguali in Serie A.

Eppure i troppi infortuni continuano a limitare la carriera del classe 1993 argentino che ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e qualche incognita di troppo che pende sulla sua testa. Intanto lo stesso Dybala, in compagnia del connazionale Leandro Paredes, si sta godendo una parte del periodo di vacanza negli USA. I due si sono ricongiunti a Miami, lì dove ieri sera è andata in scena la super sfida del Mondiale per Club tra Boca Juniors e Benfica terminata con un pirotecnico 2-2.

I due argentini hanno quindi assisto allo stadio alla partita ed hanno anche avuto modo di incontrare alcune leggende del calcio mondiale come Ronaldo il Fenomeno e Roberto Baggio. “Che piacere conoscerti”, il messaggio della Joya al Divin Codino con una foto postata su Instagram mentre ‘Leggenda’ è stato il commento di Paredes.

Calciomercato Roma, Dybala pronto al ritorno in Argentina: segue Paredes

Una forte amicizia lega quindi Dybala e Paredes che potrebbero essere connessi anche nel prossimo futuro sportivo. Nei prossimi giorni infatti si deciderà il destino soprattutto del centrocampista, che da tanto tempo è accostato proprio al Boca Juniors, club visto all’opera ieri sera.

Paredes vorrebbe tornare al suo club d’origine anche se la situazione degli Xeneizes non è del tutto florida. Ad ogni modo il sogno potrebbe essere addirittura doppio.

Dybala potrebbe infatti seguire il connazionale al Boca qualora gli argentini riuscissero a sbloccare la situazione. Nel caso si tratterebbe di un ritorno in patria per Paulo dopo l’esperienza all’Instituto Atlético Central Córdoba prima nelle giovanili e poi tra i grandi nella stagione 2011-2012. Va ricordato che il contratto è in scadenza nel 2026 e dunque potrebbe essere una delle ultime chance per monetizzare una sua eventuale cessione. 11 milioni potrebbero bastare per salutare la Roma.