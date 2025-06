È ufficiale, dice addio alla Juve e vola in Premier: Tudor su tutte le furie

Al netto del Mondiale per Club attualmente in corso, che vede tra le protagoniste anche Inter e Juventus, impazza già anche il calciomercato tra colpi pronti in rampa di lancio ed altri già ufficializzati.

La sessione estiva, dopo quella straordinaria di inizio giugno, riaprirà i battenti da 1 luglio ma tante squadre hanno già messo nero su bianche svariate operazioni. Chi spera di riuscire presto a dare una sterzata alla propria post season è proprio la Juventus di Tudor, che per ora ha fatto rientrare alcuni calciatori dai prestiti, ha confermato l’allenatore per la prossima stagione e soprattutto ha mosso pedine in società con l’arrivo di Damien Comolli come dg e la caccia aperta ad un nuovo ds.

Si muove tanto quindi intorno alla Juve, con la conferma dell’allenatore croato che è parso come il punto da cui ripartire. Lo stesso Tudor che il 16 gennaio 2022 in occasione della partita vinta dal Verona contro il Sassuolo, fece esordire un giovanissimo Diego Coppola, difensore che da quel momento in poi ha avuto un’enorme ascesa.

Il centrale classe 2003 soprattutto nell’ultima annata è cresciuto a tal punto da raccogliere con Spalletti l’esordio in Nazionale prima di ratificare il suo addio al Verona per intraprendere una nuova avventura in Premier League.

Calciomercato, Coppola lascia il Verona per la Premier: aveva esordito con Tudor

Dal 1 luglio Coppola sarà un calciatore a disposizione del Brighton che ne ha ufficializzato l’acquisto già in queste ore.

L’ex pupillo di Tudor, che stravedeva per lui già in tenera età e che avrebbe voluto alla Juve, ripartirà quindi dalla Premier come evidenziato nel comunicato ufficiale del Verona: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Brighton & Hove Albion Football Club – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del difensore italiano Diego Coppola. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Diego, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

La Premier League si prepara quindi ad accogliere il difensore classe 2003 che ha ancora ampi margini di crescita. Intanto, come evidenziato in una nota ufficiale del Brighton, l’allenatore Fabian Hurzeler ha dichiarato: “Diego è un’aggiunta entusiasmante per il club. Sebbene sia ancora giovane, è alto, forte e agile e ci darà una vera presenza fisica. Ha fatto progressi impressionanti in Serie A e ha meritato la convocazione in Nazionale. Non vediamo l’ora di aiutarlo a crescere ancora di più”.