Afa opprimente in arrivo dal Sahara, paura in Italia: questo giorno rimanete a casa

I prossimi giorni si preannunciano roventi e la situazione del caldo e dell’Afa preoccupa l’intero panorama italiano. Se a Maggio ci sono state diverse piogge che hanno caratterizzato tutto il nostro paese ora la situazione è invece ben diversa e c’è paura per il caldo che potrebbe colpire alcune città nei prossimi giorni.

In questo periodo storico bisogna guardare con molta attenzione alla questione meteo e ci sono varie situazioni da monitorare. I primi giorni di Giugno sono stati caldissimi mentre gli ultimi 4-5 giorni hanno visto un netto cambiamento, e in alcune regioni d’Italia a farla da padrone è stato il maltempo. Ora invece presto potremmo avere a che fare con un nuovo caldo cambiamento, vediamo nello specifico.

Nei prossimi giorni e in particolare nel weekend la temperatura e il termometro del caldo salirà alle stelle, e dalla prossima settimana ci sarà un forte e pesante aumento di temperatura. L’anticiclone africano tornerà a colpire gran parte del Mediterraneo e di conseguenza anche una buona fetta del nostro paese. Occhio a questo costante aumento di temperatura che alla lunga potrebbe creare non pochi problemi, anche a persone che non potranno uscire senza problemi.

Caldo pesantissimo, Italia sotto attacco: occhio a questa situazione

Dopo giorno di leggera instabilità atmosferica con temporali, venti ed un calo delle temperature ora l’Italia dovrà fare i conti con un nuovo drastico ribaltone. Tra il 20 e il 24 Giugno è prevista una grande espansione dell’anticiclone nordafricano e Daniele Ingemi di Meteo.it ha dato questa spiegazione:

“Un sistema di alta pressione, con moti di aria calda e secca, agisce come uno scudo atmosferico e c’è il blocco delle perturbazioni atlantiche favorendo invece una stabilità e il caldo”. Parole chiare e una situazione di caldo, nata dal deserto del Sahara, che porterà ad un’afa pesantissima nelle regioni del Centro-Sud e anche nelle isole Maggiori. Insomma fate attenzione e questi giorni possono essere pericolosi, bisogna evitare di stare al caldo in determinati orari della giornata.

In tutto il Sud Italia ci saranno temperature di circa 35 gradi il prossimo weekend e la situazione peggiorerà tra Sardegna e Sicilia dove si toccherà con molta probabilità i 40 gradi. Ma in generale tutte le regioni del Centro Sud rischiano grosso; in Basilicata e Lazio si toccherà stabilmente i 37 gradi ed anche in Campania la situazione è preoccupante. Occhi ai prossimi giorni, il caldo rovente è pronto a colpire.