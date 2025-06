Roma, mercoledì 18 giugno vie chiuse e modifiche al trasporto pubblico: l’orario del blocco

Oggi, mercoledì 18 giugno, è previsto a Roma il concerto di Brunori Sas. Il cantautore cosentino, una delle rivelazioni all’ultimo Festival di Sanremo, si esibirà nell’arena estiva più importante della Capitale. Si tratta del primo di due appuntamenti pensati per celebrare la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, protagonista sul palco dell’Ariston con il suo brano L’albero delle noci.

Allo show capitolino seguirà a ottobre un’esibizione all’Arena di Verona, altra cornice suggestiva per i concerti. Quest’oggi a Roma verranno chiuse delle vie al traffico e sono previste anche modifiche al trasporto pubblico per permettere l’allestimento del concerto, la messa in sicurezza dei percorsi e il successivo svolgimento dell’evento musicale.

Il portale ufficiale del Comune di Roma annuncia dunque cambiamenti nella viabilità della zona. Sono previste chiusure al traffico e deviazioni al trasporto pubblico locale che interesseranno la zona del concerto che si terrà, come il doppio appuntamento con i Duran Duran (15-.16 giugno), nell’area del Circo Massimo. Ecco quando scatterà il blocco.

Mercoledì 18 giugno, quando scatta il blocco del traffico a Roma

Il concerto di Brunori Sas al Circo Massimo comincerà alle 21 di stasera, mercoledì 18 giugno. Le prime chiusure di alcune vie inizieranno dalle 16, e dalle 22 la stazione della metro B Circo Massimo non sarà aperta al pubblico. Per permettere gli allestimenti, la messa in sicurezza dei percorsi e il successivo svolgimento del concerto sono previste chiusure al traffico progressive.

Dalle 16 verrà chiusa via dei Cerchi. A cominciare dalle 20 le chiusure si estenderanno a via del Circo Massimo e piazzale Ugo La Malfa nel tratto da Porta Capena verso via della Greca; in via della Greca, in direzione di via Santa Maria in Cosmedin; in via dell’Ara Massima di Ercole. A partire dalle 21 via del Circo Massimo e piazzale La Malfa verranno chiuse al traffico anche in direzione di Porta Capena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brunori Sas (@brunorisas)

Su via della Greca la chiusura sarà ampliata invece in direzione di via del Circo Massimo. Le chiusure andranno avanti anche nella notte e proseguiranno fino a quando non saranno terminate le attività di smontaggio post-concerto delle strumentazioni. Variazioni anche nel trasporto pubblico, con otto linee bus che cambieranno percorso: 81, 118, 160, 628, 715, nMC, L07 e L70.

Nel pomeriggio di oggi le prime linee a essere deviate saranno 81 e 628 su via del Circo Massimo e via della Greca. A partire dalle 22 la Questura di Roma ha richiesto la chiusura della stazione Circo Massimo/Metro B. I prossimi concerti in programma al Circo Massimo sono Zucchero (23-24 giugno), Gigi d’Alessio (25 giugno), Gianna Nannini (26 giugno), Achille Lauro (29 giugno-1 luglio), Tony Effe (6 luglio) e Fabri Fibra (7 luglio).