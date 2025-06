Dalla rafia al crochet: le 5 borse must-have dell’estate

ROMA – Tra le mode che ritornano ciclicamente, le borse a spalla si impongono come protagoniste indiscusse dell’estate. Dopo aver dominato gli anni Duemila, queste silhouette compatte, portate strette sotto il braccio, tornano a popolare le passerelle e le strade delle capitali della moda. A renderle nuovamente desiderabili non è solo la spinta nostalgica del revival Y2K, ma anche un rinnovato interesse per gli accessori funzionali e versatili, capaci di accompagnare la quotidianità senza sacrificare l’estetica. La shoulder bag, in questo contesto, diventa l’oggetto del desiderio per chi cerca un accessorio capace di coniugare stile e praticità.

Il minimalismo delle forme si affianca a una varietà di materiali e texture che ne ampliano le possibilità d’uso. Dai tessuti tecnici ai pellami lisci, passando per intrecci naturali, la borsa a spalla si adatta a ogni esigenza, evolvendo in un contenitore di stile accessibile e contemporaneo. Non è un caso se le grandi maison e i nuovi brand emergenti la reinterpretano stagione dopo stagione, offrendone versioni che spaziano dal raffinato al casual.

L’eleganza della rafia

La leggerezza dei materiali naturali è un leitmotiv ricorrente dell’estate, e tra questi la rafia si conferma una scelta privilegiata. Questo intreccio di fibre vegetali, originariamente impiegato in ambito artigianale, ha conquistato un posto d’onore nella moda grazie al suo fascino rustico e al contempo sofisticato. La sua versatilità si traduce in accessori dal carattere deciso ma facilmente abbinabili, perfetti per il giorno ma capaci di sorprendere anche nelle ore serali.

Proprio in questo contesto si inserisce l’apprezzata borsa di Jacquemus in rafia , emblema di una nuova femminilità che predilige l’essenzialità senza rinunciare all’impatto visivo. Linee pulite, dettagli curati e una struttura rigida che conserva la sua forma: il modello rappresenta un equilibrio riuscito tra funzionalità e ricerca estetica. Il suo successo sta nel saper evocare immagini estive e mediterranee, mantenendo però un’allure cosmopolita che la rende adatta a essere sfoggiata ben oltre i confini delle spiagge.

L’estetica crochet

Il crochet, o uncinetto, è tornato a imporsi come tecnica di lavorazione capace di evocare romanticismo e savoir-faire artigianale. Intrecci morbidi, punti traforati e decorazioni floreali creano una texture ricca e tridimensionale che si presta perfettamente alla realizzazione di borse dall’impronta boho-chic. L’uncinetto è il simbolo di una moda che guarda alla tradizione ma la declina in chiave moderna, grazie a forme strutturate e accostamenti cromatici audaci.

Le borse in crochet conquistano per la loro capacità di essere uniche: spesso realizzate a mano, ciascuna presenta dettagli distintivi che le rendono irripetibili. Dai modelli a tracolla alle tote più ampie, il crochet si conferma ideale per chi desidera un accessorio che trasmetta autenticità, personalità e una forte connotazione estiva. Se accostate a un look monocromatico, queste borse sono in grado di catalizzare l’attenzione senza risultare eccessive.

La tracolla compatta

Accanto alle borse più materiche e strutturate, trovano spazio anche modelli compatti e dalle linee definite, spesso realizzati in pelle liscia o materiali sintetici lucidi. Le tracolle estive, pur nella loro semplicità, offrono una soluzione elegante e funzionale per chi desidera avere con sé solo l’essenziale. Forme rettangolari, chiusure magnetiche e cinghie regolabili permettono di adattarsi a diverse situazioni, dall’aperitivo in città a una giornata fuori porta.

Queste borse puntano su una palette sobria, fatta di tonalità neutre, pastello o colori vivaci ma ben calibrati. A fare la differenza sono spesso i dettagli: una cucitura a contrasto, una fibbia dorata, una forma ergonomica. L’elemento distintivo, in questo caso, è la capacità di inserirsi perfettamente in qualsiasi outfit, elevandolo con discrezione.

La shopper in tessuto naturale

Pensata inizialmente come borsa da spiaggia, la shopper in tessuto naturale si è ormai affermata anche come scelta urbana. Realizzata in lino, cotone grezzo o canvas, questa borsa conserva una vocazione funzionale ma si arricchisce di elementi estetici come ricami, stampe floreali o inserti in pelle. Ampia e capiente, è la compagna ideale delle giornate estive più dinamiche, quando è necessario portare con sé più oggetti senza rinunciare allo stile.

Il fascino della shopper risiede nella sua semplicità disinvolta. Pur non avendo l’impostazione formale di altri modelli, questa borsa riesce comunque a trasmettere cura per il dettaglio. Alcuni brand la propongono con doppio manico, così da alternare la portabilità a mano o a spalla, mentre altri giocano con i volumi e le pieghe del tessuto per creare nuove proporzioni. È l’accessorio che meglio rappresenta una moda estiva che valorizza l’autenticità e il comfort.

La clutch rigida

Nonostante l’estate richiami leggerezza e informalità, esistono momenti che richiedono un tocco più sofisticato. La clutch rigida risponde a questa esigenza, proponendosi come borsa da sera per eccellenza. Compatta, elegante e spesso impreziosita da dettagli metallici o superfici lucide, questa borsa è pensata per contenere solo l’indispensabile. Il suo design rigoroso e la struttura solida la rendono perfetta per accompagnare abiti lunghi o tailleur leggeri nelle serate estive più eleganti.

A fare la differenza, in questo caso, è spesso il materiale: acetato, plexiglass, madreperla sintetica o metallo smaltato contribuiscono a definire un’estetica raffinata e contemporanea. Le clutch di nuova generazione abbandonano il concetto di semplice pochette, puntando su un impatto visivo deciso, pensato per sottolineare l’individualità di chi le indossa. La loro praticità è limitata, ma la forza simbolica di questo accessorio resta immutata: la clutch è l’emblema di un’eleganza senza tempo.

Un’estate tra tradizione e innovazione

Il successo delle borse dell’estate 2025 dimostra come la moda riesca a rinnovarsi senza dimenticare il passato. L’interesse per i materiali naturali, come la rafia o il cotone, si affianca alla sperimentazione di tecniche antiche come il crochet, mentre le forme riprese dagli anni Duemila vengono reinterpretate secondo codici estetici più moderni. Si assiste così a una fusione equilibrata tra nostalgia e innovazione, dove l’accessorio diventa veicolo di identità, espressione e funzionalità.

Questa stagione ci insegna che la vera tendenza non è data da un unico modello, ma dalla capacità di scegliere la borsa più adatta al proprio stile di vita. Che si tratti di una clutch brillante o di una capiente shopper in tessuto grezzo, ogni borsa racconta una storia e risponde a un’esigenza precisa. La moda si fa così complice e interprete del quotidiano, regalando soluzioni pratiche ma ricercate, perfette per accompagnare ogni momento dell’estate.