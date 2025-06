Hai finito l’ammorbidente in casa e adesso non sai cosa usare? Prova questo e vedrai che incredibile morbidezza

Una delle cose che più ci piace quando tiriamo fuori il bucato dalla lavatrice, è quella di essere avvolti dalla loro morbidezza e da quell’incredibile profumo di fresco e di pulito. La fragranza tipica che viene rilasciata dai vari ammorbidenti che andremo ad aggiungere nel cassetto della lavatrice e che ci permette di ottenere il risultato tanto sperato.

Ed è proprio questa una della caratteristiche principali che più ci spinge ad acquistarne uno, ossia sentire per giorni e giorni quel profumo sui capi che indossiamo. Tuttavia, è sempre bene ricordare che si tratta di un prodotto chimico e proprio per questo dovrà essere usato con moderazione, senza eccedere con le quantità, anche perché, usare troppo ammorbidente potrebbe avere anche un effetto controproducente, rendendo i capi più duri e anche puzzolenti.

Cosa usare come alternativa al classico ammorbidente: questo è 100% naturale

Può capitare, che per svariati motivi l’ammorbidente finisca e non si abbia la possibilità di prenderne uno. Oppure potrebbe capitare di decidere di non volerlo utilizzare, ma al tempo stesso si desidera comunque avere un bucato morbido, cosa poter usare quindi in entrambi i casi? Ebbene, esiste un’alternativa completamente naturale, capace di sostituire il classico ammorbidente.

Piuttosto che continuare a spendere soldi nell’acquisto dei soliti ammorbidenti, perché non provare ad usare un’alternativa che sia al tempo stesso: efficace, economica ed ecologica? Ebbene, esiste un prodotto che racchiude tutte e tre le caratteristiche ed è l’acido citrico. Un composto 100% naturale, capace di far ottenere un bucato estremamente morbido. Per poter sfruttare al massimo il suo potenziale servirà:

800 ml di acqua demineralizzata

200 ml di acido citrico in soluzione al 20%

Un contenitore da almeno un litro di capacità

Una bottiglia vuota, per conservare il prodotto finito

Una volta procurato tutto il necessario ecco come si dovrà procedere:

Riscalda leggermente l’acqua demineralizzata per facilitare lo scioglimento dell’acido citrico In un contenitore resistente, preferibilmente di vetro o di plastica resistente agli acidi, mescolare l’acqua con l’acido citrico fino a ottenere una soluzione omogenea Una volta preparata la soluzione, trasferire il tutto nella bottiglia pulita e asciutta Conservare in un luogo fresco e buio, lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.

Per ammorbidire efficacemente i capi, basterà aggiungere circa 100 ml per ogni lavaggio, da mettere nello stesso scomparto del cassetto della lavatrice in cui si mette l’ammorbidente.