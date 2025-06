È ufficiale, Sinner ci ripensa: l’ultima scelta spiazza tutti

In queste ore Jannik Sinner è protagonista al torneo Atp di Halle, torneo dove difende il titolo ed è chiamato a diverse sfide molto interessanti. Per l’azzurro si tratta del debutto stagionale sull’erba, arrivato subito dopo alla pesante sconfitta nella finale del Roland Garros. Pesante non per il risultato quanto per l’esito con l’azzurro che ha avuto tre match point consecutivi ed ha perso invece 7-6 al tiebreak del quinto e ultimo set.

Una sconfitta pesante e che resterà nella mente dei tifosi e il pensiero è capire se resterà o meno in vetta o se questa sconfitta segnerà l’azzurro. Intanto testa ai prossimi impegni e in questo torneo di Halle Sinner deve dimostrare a tutti che ha superato questo ko ed ha testa ai prossimi impegni. Il fenomeno azzurro ha inoltre cambiato idea riguardo un impegno futuro e ancora non imminente.

Dopo Wimbledon in estate Sinner e tutti i protagonisti del circuito parteciperanno agli Us Open maschili, torneo dove Sinner difende il titolo e la vittoria è fondamentale per restare in vetta alla classifica Atp. Nelle ultime ore gli organizzatori hanno annunciato però una rivoluzione, un nuovo format per avvicinare gli appassionati alla categoria ed una novità assoluta. Un cambio repentino e ci sarà anche Jannik Sinner che parteciperà al doppio misto.

Rivoluzione nel tennis, anche Sinner cambia idea

L’Us Open ha confermato che ci sarà un’edizione speciale di doppio misto con una serie di big di tutte le categorie e presenzierà anche Jannik Sinner. Un Montepremi da urlo di ben 1 milione di dollari per due giorni, un nuovo format con tre set da massimo 4 game e un calendario rivoluzionario, inizialmente Sinner pensava di rinunciare all’evento e sembrava poco interessato ma alla fine anche il numero uno al mondo sarà presente all’evento.

Sinner farà coppia insieme alla tennista americana Emma Navarro, una coppia ‘strana’ per certi versi e c’è curiosità di vedere loro all’opera ma non solo. Per l’Italia ci saranno i doppisti Sara Errani e Vavassori, poi una delle coppie che desta più curiosità è quella con Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu (proseguono i numerosi gossip tra loro) e poi altre coppie come quella con Taylor Fritz ed Elena Rybakina e ci sarà anche il rientro del tanto discusso Nick Kyrgios, in coppia con la giapponese Naomi Osaka.

Un torneo particolare e l’obiettivo è portare sempre maggiore interessi attorno a loro, specialmente in questa categoria e ci sarà anche Jannik Sinner.