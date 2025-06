Yildiz, è ufficiale: colpo di scena in Serie A

Il momento dell’esordio al Mondiale per Club della Juventus è sempre più vicino. I bianconeri si preparano a scendere in campo in una competizione complicata in questo momento di grandi cambiamenti, ma che però porterà in dote diversi benefici economici.

Sarà quindi un punto di ripartenza a cavallo della stagione uscente, in cui l’obiettivo minimo è stato raggiunto non senza difficoltà, e la prossima che dovrà essere invece quella del rilancio con la squadra nuovamente in grado di lottare per traguardi importanti che mancano da troppo tempo.

Tudor, che ha ottenuto fiducia e riconferma, lo sa bene e per farlo ricostruirà la sua Juve sulla base di chi ha ancora tanto potenziale da dare al club. Tra questi calciatori spicca senza dubbio Kenan Yildiz, reduce da un’annata tutto sommato positiva ma che però avrebbe potuto riservare al contempo qualche soddisfazione in più.

I 9 gol e 7 assist in 48 partite stagionali di quest’anno dovranno rappresentare solamente un punto di partenza per il gioiello turco, che potenzialmente ha margini di crescita ancora elevatissima. Il classe 2005 può diventare un fenomeno di livello assoluto a patto di migliorare in termini di continuità.

Un potenziale che vedono benissimo anche i compagni di squadra come evidenziato da Cambiaso nel suo ultimo intervento a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Ci sono tanti giocatori di livello, ma il futuro è di Yildiz: ha le qualità per diventare un fuoriclasse”.

Juventus, Yildiz nella top 11 della Serie A: valore di mercato in ascesa

Prima della partenza per gli USA anche Tudor aveva incensato le qualità di Yildiz: “Ci sono giocatori che sanno fare goal e assist, quelli che balzano più agli occhi. Ma un mix di numero 9 e 10 come lui, che vede la porta ma ti fa giocare bene, sono rari. Lui ha una dote, la mentalità, l’essere dentro ogni allenamento ed esercizio, senza paura. La personalità va coltivata e cercata nei giocatori, non è scontata nelle nuove generazioni. Quando trovi un giocatore così, bisogna tenerselo stretto”.

La Juventus lo sa bene ed ha tutta l’intenzione di tenerselo stretto anche perchè si parla di un potenziale top del nostro campionato. A tal proposito stando alla classifica di valori stilata dal sito specializzato ‘Transfermark’ Kenan Yildiz è tra gli undici calciatori più preziosi della Serie A con il valore di 50 milioni ed una crescita di 5 milioni.

La top 11 è così composta in una sorta di 4-2-2-2: Svilar; Dumfries, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; McTominay, Barella, Yildiz, Leao; Lautaro, Thuram.