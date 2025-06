Mercato del Napoli stravolto: terribile infortunio e stop di 4-6 mesi!

Mentre impazza il Mondiale per Club ci sono diverse società che da tempo pensano già al futuro a suon di possibili nuovi innesti. Tra queste c’è anche il Napoli che ha ufficializzato già gli arrivi di Marianucci e soprattutto Kevin De Bruyne.

La truppa di Antonio Conte punta a confermarsi ai massimi livelli dopo lo scudetto vinto quest’anno ed è quindi all’opera con Manna e De Laurentiis per rinforzare la rosa tra conferme, qualche cessione e soprattutto tanti nuovi acquisti. Dal ruolo di centravanti agli esterni offensivi passando per il centrocampo, sono tante le zone del campo in cui la dirigenza sta lavorando in ottica futura.

Inoltre il Napoli dovrà risolvere anche la questione secondo portiere con Simone Scuffet che era arrivato a gennaio in prestito dal Cagliari e in merito al quale l’intenzione sembra quella di riportarlo nuovamente in azzurro. Un infortunio molto grave potrebbe però rimischiare le carte del destino in merito all’estremo difensore ex Udinese.

In Serie B c’è chi sta ancora giocando come la Sampdoria, impegnata in una doppia sfida playout contro la Salernitana che ha già portato in dote svariate polemiche. I liguri sono rientrati in gioco dopo il caos successo col Brescia ed ora dopo la vittoria per 2-0 dell’andata contro i granata si ritrovano ad un passo dalla permanenza in cadetteria.

La partita contro la Salernitana ha però portato anche in dote il grave infortunio di Cragno che potrebbe cambiare il mercato estivo.

Calciomercato Napoli, Scuffet nel mirino della Sampdoria: l’infortunio cambia le cose

Evani, allenatore della Samp, in conferenza aveva subito ammesso in riferimento a Cragno: “Purtroppo sappiamo già l’esito, si è rotto il tendine di Achille, sembrava un infortunio muscolare poi quando siamo arrivati nello spogliatoio ci ha detto che era il tendine. Mi dispiace per il ragazzo perché è un grande giocatore, ma soprattutto una grande persona“.

Per Cragno, il cui contratto con i liguri è in scadenza a fine giugno, ora ci sarà uno stop che oscilla tra i 4 e 6 mesi. Una brutta tegola che può modificare anche le strategie del club.

Vista la situazione grave ora la Sampdoria starebbe pensando a Scuffet, appena rientrato al Cagliari dal prestito al Napoli. Gli azzurri avevano intenzione di riconfermarlo, ma a questo punto i doriani potrebbero beffare il club allenato da Conte offrendogli la possibilità di una titolarità in una piazza importante, seppur probabilmente in Serie B (in caso di salvezza).