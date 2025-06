Dalla Red Bull alla Ferrari, tutto vero: annuncio di pochi istanti fa

Ad inizio anno sia in casa Red Bull che in Ferrari c’erano davvero grosse aspettative e molti avevano la speranza di vedere una lotta per il titolo. La scuderia austriaca aveva l’obiettivo di confermarsi con Max Verstappen chiamato a replicare il titolo dello scorso anno mentre la Ferrari ha puntato sulla grande coppia Leclerc Hamilton per provare a portare a casa la vittoria. Nulla di tutto questo visto che finora il Mondiale vede un dominio McLaren con Oscar Piastri e Lando Norris al comando.

Da un lato la Red Bull sta provando ad essere competitiva con le magie di Max Verstappen e dall’altro invece niente da fare per la Ferrari che sta vivendo l’ennesima stagione da incubo. I grandi piloti a questo punto non bastano e serve un passo in avanti per quel che riguarda i meccanici e la figura del Team Principal. I rapporti tra Vasseur e la Ferrari sono ai minimi termini ed è probabile un addio a fine anno.

La scuderia sta cercando il meglio da questo punto di vista, ma è difficile e in molti faticano a lasciare definitivamente la squadra con il quale sono diventati grandi. Per questo a quanto pare la Ferrari avrebbe ricevuto un grosso rifiuto, ne ha parlato direttamente il protagonista. Stiamo parlando del Team Principal della Red Bull Chris Horner che ha rilasciato succosi dettagli sulla Red Bull e sull’interesse della Ferrari.

Ferrari Horner, parla cosi il capo della Red Bull

In queste ore è emersa un’interessante intervista del Team Principal storico della Red Bull Chris Horner. L’uomo ha parlato nel corso di un’intervista al De Telegraaf ed ha spiegato: “Sono lusingato dall’interesse degli altri team e posso dire che in passato la Ferrari mi ha effettivamente contattato. Il mio cuore però batte per la Red Bull” e cosi Horner ha giustificato il motivo di questo suo rifiuto alla scuderia di Maranello.

Horner ha spiegato di essere particolarmente legato ai colori Red Bull, scuderia con il quale è cresciuto in maniera impressionante negli anni. L’uomo ha continuato: “Ho assunto moltissimo personale ed ho convinto persone personalmente a venire nel nostro team. Provo un’enorme lealtà e sento anche sostegno della casa madre. Quando sono arrivato alla Red Bull c’erano 380 dipendenti, ora ne siamo 2000″, la chiosa del Team Principal.

In passato Horner ha sfiorato l’addio, lo scorso anno fu travolto da uno scandalo ma alla fine è rimasto ed ora resta uno dei perni dell’azienda austriaca.