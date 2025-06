Modello 730/2025, presta attenzione a questo particolare: così ti accreditano subito il rimborso

Siamo in piena stagione dichiarativa. Ecco il particolare a cui fare attenzione per avere subito il rimborso con il 730.

Il Modello 730/2025 è uno degli strumenti messi a disposizione per presentare la dichiarazione dei redditi. La semplicità di compilazione e la possibilità di gestire in maniera rapida e senza particolari complicazioni gli eventuali rimborsi fiscali ne fanno uno dei sistemi maggiormente apprezzati dai contribuenti.

Si tratta di uno strumento duttile e la sua compilazione negli anni anni è stata di molto semplificata. Il Modello 730/2025 consente a molti contribuenti di gestire al meglio la loro posizione fiscale. Come fare per avere subito il rimborso nel caso in cui il contribuente possa vantare un credito nei confronti del fisco? Bisogna prestare attenzione a questo particolare.

Una delle caratteristiche più importanti del Modello 730/2025 è la possibilità di delegare la gestione sia del pagamento che del rimborso delle imposte alla figura del sostituto d’imposta. Nella maggior parte dei casi il sostituto d’imposta coincide con il datore di lavoro o con l’ente che eroga la pensione, dunque l’Inps.

Modello 730/2025, come farsi accreditare subito il rimborso

Per sintetizzare al massimo, avvalersi del sostituto d’imposta consente di ottenere il rimborso direttamente in busta paga o con l’accredito della pensione. Chi invece dovesse avere dei debiti con il fisco potrà pagare direttamente con trattenute in busta paga. Il rimborso spettante con il Modello 730/2025 segue delle scadenze ben precise.

Gli importi che spettano ai lavoratori dipendenti cominciano ad arrivare a partire del mese di luglio. I pensionati invece dovranno attendere un po’ di più. Per i pensionati i rimborsi Irpef giungeranno con i cedolini di agosto e settembre. Anche i contribuenti che ricevono la Naspi possono avere i rimborsi attraverso il Modello 730/2025.

Per chi percepisce l’indennità di disoccupazione ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta è l’Inps. Il procedimento per ottenere il rimborso è lo stesso seguito dai lavoratori dipendenti. Nel momento in cui il credito viene ufficialmente riconosciuto, gli importi spettanti vengono direttamente percepiti con la Naspi.

La procedura del contribuente che ancora percepisce l’indennità di disoccupazione è sostanzialmente automatizzata. In questo modo anche le tempistiche risultano molto rapide, a condizione che il diretto interessato percepisca ancora il sussidio nel periodo in cui dovrebbe arrivare l’accredito del rimborso. Va ricordato che la Naspi è un contributo erogato temporaneamente.

Questa sua natura temporanea potrebbe costituire un ostacolo alla ricezione del rimborso, specialmente nel caso in cui l’erogazione dell’indennità di disoccupazione venisse a cessare poco prima dell’accredito del rimborso. Se la Naspi dovesse terminare prima si può scegliere il Modello 730/2025 senza sostituto d’imposta o il l Modello Redditi Pf (in questo secondo caso sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a versare il rimborso sul conto corrente del contribuente o tramite assegno vidimato).