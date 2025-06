Ciabatte multipresa, sei sicuro di tenerle nei posti giusti? Qui non dovrebbero mai andare, prendono fuoco

Mai sistemare le ciabatte multipresa in questo posti in casa, nessuno lo immagina ma si cela un pericolo davvero grave: rischia di prendere fuoco tutta la casa.

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia ha fatto enormi passi in avanti e sono numerosi dispositivi che ogni giorno andremo ad utilizzare. Siamo passati dai classici elettrodomestici che abbiamo in casa, fino ad arrivare ad altri tipi di apparecchi, come console, caricabatterie, modem, stampanti e tutto ciò che necessità di una presa di corrente.

Ovviamente, tutti questi dispositivi necessitano di una presa di corrente per poter funzionare e spesso, per poterne avere accesi più di uno contemporaneamente si andranno ad utilizzare le classiche ciabatte, che, avendo più prese saranno perfette per poter attaccare anche fino a 5-6 apparecchi insieme. Si tratta di un oggetto che tutti abbiamo in casa, anzi, spesso anche più di uno, ma che tuttavia non sempre andremo ad usare nel modo corretto.

Attenzione alle ciabatte multipresa: in questi posto sono un vero pericolo

Esattamente come capita per tutti gli altri apparecchi elettronici, anche le ciabatte multipresa necessitano delle dovute accortezze per poter funzionare in modo adeguato. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, un uso improprio può rappresentare un vero pericolo per la sicurezza domestica. Ciò a cui si dovrà far particolarmente attenzione, è proprio il luogo in cui le andremo a collocare.

Uno dei rischi maggiori è proprio quello di sovraccaricare la ciabatte, inserendo troppi dispositivi contemporaneamente e che, accessi in simultanea, possono superare la potenza supportata dalla ciabatta. Ma il vero problema non è solo questo, infatti, ci sono alcuni luoghi che devono essere assolutamente evitati per garantire la sicurezza della casa. Imparare a individuarli aiuta ad utilizzare questi dispositivi senza trasformare la casa in un’area a rischio.

Ma quali sono nello specifico? La prima cosa da evitare assolutamente è mettere le ciabatte in spazi stretti e sotto le tende, in queste aree anguste, il calore non andrà a circolare e si potrà rischiare un surriscaldamento, fino a provocare un vero e proprio incendio. Da evitare anche dietro il letto o dietro il divano, sempre perché il rischio incendio potrebbe diventare piuttosto reale. Infine, le ciabatte dovranno stare al riparo da luoghi particolarmente umidi, come ad esempio il bagno, dove potrebbe anche capitare di ritrovarsi con dell’acqua sul pavimento. Basterà adottare queste semplici precauzioni e si potranno usare senza correre potenziali rischi, anche piuttosto seri.