Invece di portarla all’autolavaggio io uso questo detergente per pulire i sedili dell’auto: sono splendenti ed igienizzati

Non serve portarla a lavare, per igienizzare i sedili dell'auto basterà provare questo metodo fai da te e in poche mosse torneranno perfettamente puliti.

Quello che spesso ci lega alla nostra auto, non è solo un valore economico, ma spesso si tratta di un vero e proprio legame affettivo, soprattutto se è frutto di tantissimi sacrifici. Per non parlare poi di quanto sia pratica utilizzarla, senza dover avere lo stress di spostarci con i mezzi pubblici, che spesso non funzionano nemmeno a dovere. E ora che il caldo si fa sentire, avere un auto per potersi spostare e dotata di aria condizionata è una grandissima comodità.

Ovviamente, più ne saremo affezionati e più cercheremo di fare di tutto per tenerla sempre in perfetto stato, soprattutto se la usiamo spesso, magari con bambini e animali annessi, trasformando così i sediolini in un vero e proprio ricettacolo di sporco, germi e batteri. Quindi, lavarla regolarmente sarà molto importante non solo per una questione estetica, ma soprattutto per un fatto igienico.

Come pulire in modo adeguato i sedili dell’auto senza portarla all’autolavaggio

Fra i vari elementi che ci soni in macchina, i sediolini sono quelli che sicuramente riescono ad accumulare più sporco in assoluto. In primis c’è la povere che regna sovrana e successivamente macchie, peli, capelli e magari anche briciole di qualche snack sgranocchiato durante i vari tragitti. Tenerli sempre igienizzati quindi è molto importante e per farlo non serve necessariamente andare all’autolavaggio.

Per tenere puliti i sedili della propria auto, prima di tutto sarà importante aspirare frequentemente lo sporco che si accumula. Per farlo, si potrà usare o il classico aspiratore da auto, oppure anche quelli domestici e senza fili andranno benissimo. Così facendo, si andrà ad eliminare tutta la polvere in superficie, evitando che se ne accumuli troppo. Soltanto questo però non basta, ecco che quindi, scenderà in campo un mix igienizzante e anti-odore da realizzare in casa. Ecco cosa servirà:

120 ml di aceto bianco distillato

240 ml di acqua frizzante

120 ml di detersivo per piatti atossico

60 ml di succo di limone

Spazzola e panno per strofinare e rimuovere le macchie

Un flacone spray

Una volta procurato tutto il necessario si procederà in questo modo:

Versare l’aceto nella bottiglia. Aggiungere l’acqua frizzante Versare poi il detersivo e il succo di limone Mescolare delicatamente in modo che tutti gli ingredienti siano ben incorporati Spruzzare una quantità moderata sulla tappezzeria dell’auto Strofinare con una spazzola fino alla scomparsa della macchia Infine, lasciare asciugare completamente

Ed ecco che in poche mosse la tappezzeria dell’auto sarà perfettamente pulita, igienizzata e anche leggermente profumata.