Strofinaccio nella lavastoviglie: da quando lo faccio anche io ho risolto un fastidioso problema

La lavastoviglie è uno tra gli strumenti più importanti che abbiamo in casa e che ci ha reso una determinata faccenda domestica molto più facile e veloce. Grazie alle sue funzioni, infatti, riusciremo ad ottenere stoviglie perfettamente pulite ed igienizzate senza alcuno sforzo. Basterà semplicemente caricarla nel modo giusto, aggiungere i prodotti necessari e avviare il ciclo di lavaggio indicato.

Chi ha la ‘fortuna’ di averne una casa, saprà sicuramente l’incredibile comodità di questo elettrodomestico. Tuttavia, per poterla sfruttare in modo adeguato, anche in questo caso bisognerà adottare delle piccole accortezze, per garantire in primis il massimo dell’igiene e in secondo luogo per permettere all’apparecchio di funzionare sempre in modo perfetto, consumando il minimo.

Ecco perché tutti dovrebbero mettere uno strofinaccio nella lavastoviglie: è geniale

Usare la lavastoviglie non è affatto complicato e una volta compreso il meccanismo, tutto sarà sicuramente più facile e veloce. Ciò nonostante, c’è un piccoli ‘imprevisto’ di cui tener conto e che richiede l’intervento di un trucco davvero geniale. Spesso infatti, capita che le stoviglie escano ancora bagnate, coperte di piccole gocce, soprattutto i contenitori di plastica o i bicchieri rovesciati. Ma da cosa dipende tutto questo?

Questo piccolo problema è dovuto principalmente ad un ristagno di umidità che, non è solo fastidioso, ma può anche lasciare segni antiestetici e rendere, a lungo andare, opache tutte le stoviglie. Per rimediare, c’è un trucco che sta diventando sempre più popolare e che prevede l’utilizzo di un semplice strofinaccio da cucina. Il materiale dovrà essere di cotone o di microfibra, per riuscire al meglio nell’intento. Questo oggetto anch’esso indispensabile in cucina, ha molteplici funzioni e risulta essere davvero importante.

Ma se fino ad ora lo abbiamo sempre utilizzato nella classica maniera, da oggi lo andremo a mettere sul portellone della lavastoviglie ed il gioco è fatto. Per poter sfruttare il suo potere assorbente, una volta terminato il ciclo di lavaggio, si aprirà lo sportello e si andrà ad infilare lo strofinaccio lasciando un piccolo lembo verso l’esterno. Così facendo andrà a catturare l’umidità nella lavastoviglie, limitando la condensa e aiutando l’aria calda a circolare in modo più efficiente. In questo modo le gocce non si andranno più a depositare sulle stoviglie. Ed ecco che finalmente non si dovrà più combattere con quegli antiestetici segni che si vedevano a fine ciclo di lavaggio.