4 trucchi efficaci e naturali per far sparire tutta la ruggine dalla ringhiera: adesso sembra come nuova

La ruggine in casa è uno dei fenomeni più comuni con cui combattere. Fastidiosa quasi quanto la muffa, risulta essere piuttosto difficile da eliminare, soprattutto se non si agisce subito e con gli strumenti adatti. Tende a formarsi anche molto rapidamente e su svariate superfici, rovinandone sia l’aspetto estetico, che quello funzionale. Ecco perché sarà importante agire quanto prima, in modo particolare se si forma su oggetti indispensabili in casa.

Fra i vari elementi che subiscono passivamente la presenza della ruggine, le ringhiera di balconi e terrazzi sono quelli che hanno la peggio. Qui infatti, la ruggine si forma sulla ringhiera del balcone perché il ferro o l’acciaio non protetti reagiscono con l’acqua e l’ossigeno presenti nell’ambiente, in un processo chiamato ossidazione e via via si andrà a formare quell’antiestetico effetto che tutti conosciamo benissimo.

Come rimuovere la ruggine dalla ringhiera con solo rimedi naturali

Oltre a non essere affatto bella da vedere, la ruggine risulta essere anche piuttosto pericolosa. Infatti, a lungo andare, la ruggine corrode lentamente il ferro, rendendolo fragile e meno resistente. Una ringhiera, una trave o un cancello arrugginiti possono cedere con il tempo e creare dei danni anche piuttosto seri. Per non parlare poi dei ricchi per la salute, se solo ci si dovesse tagliare con un pezzo di ferro arrugginito. Ecco che quindi, sarà davvero importante rimuoverla del tutto e anche al più presto.

Anche se in commercio esistono diversi prodotti per trattare la ruggine, si tratta pur sempre di composti chimici, altamente tossici ed inquinanti. Ecco che quindi, ancora una volta entrano in gioco dei rimedi naturali e questa volta saranno davvero molto efficaci. Scopriamoli nel dettaglio:

Fogli di alluminio: tagliare dei pezzi di fogli di alluminio e fare delle palline di circa 3 centimetri di diametro, poi immergerle in acqua per 1 minuto. Strofinare le palline sulle parti di metallo arrugginite e torneranno come nuove; Succo di limone: versare il succo di limone in un recipiente, aggiungere mezzo cucchiaio di sale e mescolare. Applicare sulle aree colpite da ruggine e lasciare agire per un paio d’ore, infine, strofinare con uno spazzolino da denti per rimuovere il tutto; Coca-Cola: versare la bibita direttamente sulla zona da trattare, lasciare agire e infine strofinare con un pezzo di carta vetrata per rimuovere il resto; Bicarbonato: versare 4 cucchiai di bicarbonato di sodio in un contenitore pulito e aggiungere 100 ml d’acqua. Applicare la soluzione sulle superfici arrugginite e lascia agire per 5 minuti. Infine, strofinare e risciacquare.

Ed ecco 4 trucchi infallibili e del tutto naturali per poter rimuovere la ruggine dalla ringhiera senza dover ricorrere a prodotti chimici e costosi.