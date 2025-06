Kean in una Big di Serie A, l’annuncio infiamma il calciomercato

Moise Kean si sta godendo un periodo di meritate vacanze dopo una stagione lunga e dispendiosa con la maglia della Fiorentina. Il centravanti italiano ha saputo rilanciarsi ai massimi livelli in Serie A dopo annate non esaltanti alla Juventus ed ora è anche uomo mercato.

L’ex bianconero sta trascorrendo periodi di relax tra Miami e il Giappone e tornerà presto a disposizione della Viola carico e preparato per replicare e migliorare quanto di ottimo fatto vedere nell’ultima annata. Kean la stagione 2023/24 con la Juventus chiusa con zero gol e tante polemiche grazie ad una manciata di mesi da fenomeno in quel di Firenze nei quali ha raccolto la bellezza di 25 reti in 44 apparizioni totali tra campionato e coppe.

Una crescita esponenziale quella dell’attaccante classe 2000 tornato sui livelli di qualche anno fa quando fece bene nell’avventura al Paris Saint Germain. A 25 anni ormai Kean appare come una certezza assoluta della Serie A e dopo un’annata così risulta anche inevitabile che diverse big ci stiano facendo un pensierino.

Oltre al Napoli di Conte l’ex bianconero è stato accostato anche al Milan targato Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lo conosce bene ed avrebbe già dato dei dettami chiarissimi alla società come evidenziato dal giornalista Carlo Pellegatti intervenuto al suo canale YouTube: “Allegri alla società ha detto cose chiare: si gioca in Serie A e vuole attaccanti, centravanti che giocano la Serie A”.

Calciomercato, Pellegatti confessa: “Kean sarebbe l’ideale per il Milan”

In relazione all’attacco del Milan del domani lo stesso Pellegatti ha evidenziato come anche Gimenez non abbia ancora convinto del tutto Allegri: “Gimenez rimane un punto interrogativo che può diventare esclamativo in caso di un impiego che favorisca le sue caratteristiche”.

Il giornalista esperto di vicende legate al Milan ha quindi delineato l’identikit dell’attaccante: “Tornando ad Allegri, il tecnico ha chiesto un giocatore che conosca bene il campionato italiano. Vlahovic oppure Retegui, qualcuno potrebbe pensare anche a Hojlund che ha giocato un anno in Serie A”.

Poi spara il nome che potrebbe mettere tutti d’accordo: “Il sogno di Massimiliano Allegri è un centravanti che lui ha apprezzato, che amava molto pur non essendo stato prolifico in quell’anno: il giocatore in questione è Moise Kean. Sarebbe l’ideale per il Milan: italiano, conosce benissimo il calcio italiano. Grande amico di Rafa Leao, verrebbe al Milan di corsa”.

La stagione alla Fiorentina potrebbe essere quindi il biglietto da visita giusto per un salto ulteriore.