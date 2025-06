Ultim’ora Zanardi, messaggio da brividi a 5 anni dall’incidente: “Solo il silenzio”

Sono passati ben cinque anni da quel terribile giorno in cui Alex Zanardi fu vittima di un drammatico incidente in handbike: il messaggio

Il silenzio intorno ad Alex Zanardi fa inevitabilmente male a distanza di ormai cinque anni dal secondo tragico incidente della sua vita che gli ha nuovamente stravolto l’esistenza.

Era infatti il 19 giugno 2020 quando il destino beffardo si è accanito di nuovo sul campione italiano sulle strade della Toscana a margine di un’uscita di beneficenza con la sua handbike sulla statale 146 a Pienza. Il classe 1966 perse il controllo del proprio mezzo finendo per schiantarsi contro un camion in un impatto che lo ha costretto a mesi in bilico prima di un lento rientro a casa, che ha fatto da preludio alla conclusione, per ora, della sua vita pubblica.

Dal ritorno a casa del dicembre 2021, lì dove prosegue la sua riabilitazione col supporto e calore della famiglia, si sanno ormai pochissime notizie. Gli aggiornamenti latitano e i suoi tantissimi sostenitori sperano sempre di avere qualche novità positiva per rivedere anche pubblicamente quel sorriso che Zanardi non ha mai perso neanche dopo il terribile incidente del 2001 in CART che lo ha portato all’amputazione di entrambe le gambe.

Da quel momento la sua vita sportiva e personale cambiò radicalmente. Eppure l’atleta bolognese non si è mai arreso, ed accantonato per forza di cose il mondo dei motori ha saputo reinventarsi in handbike, lì dove è diventato punto di riferimento per ogni atleta paralimpico in Italia e nel Mondo.

Cinque anni dopo l’incidente di Zanardi: messaggio da brividi

In handbike Zanardi ha vinto praticamente di tutto portando a casa medaglie ai giochi paralimpici di Londra 2012 e a Rio 2016. Successi che lo hanno portato nell’olimpo degli atleti italiano divenendo un totem per tutti.

Successi importanti proprio su quella handbike che qualche anno dopo gli avrebbe nuovamente cambiato la vita. Sono trascorsi esattamente cinque anni da quel tragico incidente che ha riscritto ancora una volta la sua storia. a tal proposito la pagina Facebook, MemasGP ha voluto pubblicato un post che ricordasse l’evento senza tralasciare il paragone con un altro grande della storia sportiva come Michael Schumacher.

Ecco il post condiviso su Facebook da MemasGP:

Nel messaggio postato si legge quindi: “Sono passati 5 anni dall’incidente in handbike di Alex Zanardi. Da allora solo il silenzio e nient’altro. Un silenzio assordante che ci ricorda tanto quanto quello di un altro campione amato dagli italiani: Michael Schumacher. Non avendo info a riguardo, ci uniamo ad un accorato appello: FORZA ALEX“.

Non possiamo che unirci all’appello finale nella speranza di rivedere presto il sorriso di Zanardi.