‘Chi l’ha visto?’ si ferma, lo stop scuote i fan: non andrà più in onda

La Rai ferma "Chi l'ha visto?" Ecco da quando – e perché – non andrà più in onda il programma condotto da Federica Sciarelli.

Dal 2004 la giornalista – nonché ex conduttrice del TG3 – Federica Sciarelli è alla conduzione di “Chi l’ha visto?”, lo storico programma dedicato alla ricerca delle persone scomparse e ai tanti cold case, ai misteri rimasti senza soluzione. “Chi l’ha visto?” va in onda nella prima serata del mercoledì ed è uno dei programmi più longevi trasmessi sul terzo canale della Rai.

La trasmissione di genere investigativo, criminologico e rotocalco è in onda dal 30 aprile 1989. I primi conduttori furono Donatella Raffai e Paolo Guzzanti. Il programma accompagna quindi da trentasei anni gli spettatori trattando i grandi casi di cronaca italiana e cercando di fare luce sulle sorti di tante persone scomparse.

Sul sito di “Chi l’ha visto?” sono presenti le informazioni sulle persone scomparse, foto comprese, oltre a molti filmati tratti dalle puntate trasmesse in tv. Il programma si appresta a chiudere i battenti. Ecco il motivo per cui la trasmissione condotta da Federica Sciarelli verrà sospesa.

Ecco quando si ferma “Chi l’ha visto?”

Anche per “Chi l’ha visto?” è venuto il momento di fermarsi per la pausa estiva. Il programma di Rai 3 dedicato alle persone scomparsa chiuderà i battenti mercoledì 9 luglio 2025. Appuntamento a settembre con il ritorno in onda della trasmissione. Anche in questa edizione Federica Sciarelli ha affrontato i più grandi casi di cronaca italiani, oltre a segnalare le persone scomparse.

Sono tanti i casi finiti sotto la lente di “Chi l’ha visto?” Pensiamo solo al delitto di Garlasco, con le nuove indagini che potrebbero riscrivere la vicenda che sembrava essersi conclusa con la condanna di Alberto Stasi per l’uccisione di Chiara Poggi. C’è stata poi la scomparsa di Kata, la piccola di origini peruviane che viveva insieme alla famiglia a Firenze, nell’ex hotel Astor.

Il programma ha trattato anche il delitto di Denisa Maria Adas, la morte di Liliana Resinovich, l’omicidio di Martina Carbonaro a Napoli. Le prossime puntate di “Chi l’ha visto?”, le ultime prima dello stop per la pausa estiva, andranno in onda il 2 e il 9 luglio. Federica Sciarelli sarà ancora alle prese con casi di cronaca vecchi e nuovi e con la ricerca di persone scomparse

“Chi l’ha visto?” poi si fermerà per la sosta dell’estate. Ancora non è stata definita la programmazione di Rai 3. Non si sa dunque cosa andrà in onda al posto del programma di genere investigativo e criminologico. Incerta anche la data di ripresa di “Chi l’ha visto?” al termine delle vacanze estive. L’edizione attualmente in corso è cominciata l’11 settembre 2025.