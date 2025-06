Il caldo ha seccato il mascara? Non gettarlo, con questi trucchetti torna subito perfetto

Il caldo ha seccato il mascara? Ti svelo alcuni semplici rimedi fai da te per farlo tornare subito come nuovo: così non sprechi nemmeno una goccia.

Il mascara è uno di quei trucchi che all’interno del proprio beauty-case non possono di certo mancare. La sua applicazione, facile e veloce, permette di allungare le ciglia facendo così ottenere uno sguardo molto più intenso. In commercio ci sono tantissime tipologie, che permettono di avere diversi effetti. C’è quello che allunga, quello che rimpolpa, quelle che infoltisce, insomma ci sono mascara per ogni esigenza.

Una volta scelta la tipologia di mascara che più si addice alle nostre esigenze, sarà ovviamente nostra premura conservarlo in modo adeguato affinché possa sempre preservare la sua consistenza e il suo effetto. Purtroppo però, complice anche il grand caldo, il più delle volte il mascara tende a seccarsi anche se non è terminato del tutto.

Come recuperare un mascara che si è seccato a causa del caldo

Per quanto per molti il caldo sia bello, non possiamo di certo negare che manifesta parecchi effetti negativi. Uno di questi, va a riguarda proprio i trucchi che utilizziamo tutti i giorni e in particolare il mascara. Infatti, le alte temperature, tenderanno a seccarlo e a renderlo non più pratico da utilizzare. Più il mascara sarà secco e più andrà a formare grumi una volta applicato, non rendendo più come una volta.

Già durante l’utilizzo normale il mascara tende a seccarsi a causa dell’aria che entra ogni volta che si apre e si chiude lo scovolino. Con il caldo però, questo processo aumenta ancora di più, rendendo il mascara inutilizzabile. Si tratta di un fenomeno che non si può arrestare, ma tuttavia, è possibile usare delle piccole accortezze per cercare di ritardarlo. Il primo rimedio da provare è quello di utilizzare l’acqua micellare, un trucco valido solo se il mascara non è completamente secco. Ne basterà aggiungere poche gocce e il mascara tornerà perfetto.

Lo stesso procedimento si può fare anche con dell’olio di oliva. Anche in questo caso basteranno poche gocce nel tubetto e i grumi si scioglieranno subito. Un altro metodo efficace è immergere il mascara in un bicchiere di acqua molto calda. Immergere solo la parte inferiore del tubetto e lasciarlo in ammollo per circa 7-8 minuti. Il calore ammorbidirà il prodotto secco all’interno del tubetto. Ecco che quindi, con questi 3 rimedi il mascara tornerà esattamente come nuovo.