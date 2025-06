Se stai per prendere l’aereo cerca di assicurarti questi posti: in caso di pericolo sono i più sicuri

La probabilità di morire in un disastro aereo è molto bassa. Ma in caso di incidente in volo quali sono i posti più sicuri?

Periodicamente, dopo ogni catastrofe in volo – come l’ultima in India, dove sono morte almeno 260 persone – riemerge il dibattito su quale sia il posto più sicuro a bordo dell’aereo. La domanda è ricorrente e fa capolino a ogni disastro. Un po’, confessiamolo, per esorcizzare la paura che la prossima volta possa capitare a noi. Qualcuno si è spinto a proporre anche una teoria sui posti più sicuri in aereo.

Ci riferiamo una regola diventata popolare a seguito di un’indagine apparsa nel 2024 sul Corriere della Sera. Secondo questa teoria i passeggeri seduti in una certa zona dell’aereo avrebbero una maggiore probabilità di sopravvivere a un eventuale incidente aereo. La ricerca si basava su dati FAA – acronimo di Federal Aviation Administration, il dipartimento federale Usa dell’aviazione civile.

Lo studio ha analizzato 50 disastri aerei avvenuti tra 1969 e 2013. L’indagine ha messo in relazione la posizione dei passeggeri a bordo dell’aereo con le probabilità di sopravvivenza all’incidente in volo. Sono stati presi in considerazione diversi dettagli. Tra questi anche la configurazione interna dei velivoli, la posizione delle uscite e l’entità dei danni subiti nelle diverse sezioni della cabina.

I posti più sicuri a bordo dell’aereo

Dallo studio summenzionato si è ricavata la cosiddetta “regola delle 5 file”. Sì, perché a quanto pare chi si trova vicino alle uscite di emergenza ha maggiori probabilità di salvare la pelle. Dall’indagine è emerso che i passeggeri seduti vicino a una qualche uscita di emergenza – tanto nella parte centrale quanto in quella posteriore della cabina – hanno il 74% di possibilità di uscire indenni in caso di schianto.

Ma quali sono le file che danno maggiori possibilità di salvarsi durante un disastro aereo? Nella maggior parte dei casi analizzati, le file più favorevoli alla sopravvivenza si sono rivelate le cinque file anteriori e posteriori rispetto a un’uscita di emergenza. Gli esperti parlano a tale proposito di una specie di “norma non scritta”. Si tratta, precisiamo, di un dato statistico, non di una certezza matematica.

A far tornare di attualità la legge non scritta dei posti più sicuri a bordo dei velivoli è stato proprio il recente disastro dell’aereo Air India diretto a Londra, precipitato poco dopo il decollo. Il solo passeggero sopravvissuto è stato trovato vicino a una delle uscite posteriori dell’aereo. Naturalmente non tutto dipende dalle file.

A incidere pesantemente sulle probabilità di morire o meno in un disastro aereo ci sono anche il tipo di aereo e di incidente (esplosione, impatto con il suolo, incendio, atterraggio di emergenze). Contano non poco anche le condizioni meteo e la tempestività dei soccorsi. Secondo diversi altri studi la posizione in cabina rimane comunque un elemento significativo.

A offrire maggiori opportunità di fuggire rapidamente – e dunque di salvarsi – sembrano essere i posti in coda all’aereo, vicino ai corridoi o alle uscite. Va detto, in conclusione, che le probabilità di morire in un incidente aereo sono davvero molto basse: una su undici milioni secondo lo IATA (International Air Transport Association, un’organizzazione internazionale di compagnie aeree con sede a Montréal).