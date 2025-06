Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni: niente da fare per Adelaide, tutto sospeso

Brutte notizie per la contessa di Sant'Erasmo. Un evento tanto atteso da Adelaide rimarrà in sospeso, rivelano le anticipazioni.

Appuntamento a settembre per Il Paradiso delle Signore. Il decimo capitolo dell’inossidabile soap di Rai 1 è pronto a sorprendere gli spettatori con nuovi colpi di scena che coinvolgeranno anche uno dei personaggi iconici della serie ambientata nella rampante Milano del boom economico: la contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Interpretata come sempre da Vanessa Gravina, Adelaide nella scorsa stagione per la prima volta ha dovuto fare i conti con le preoccupazioni e le responsabilità di essersi scoperta madre. L’arrivo a Milano di Odile – la figlia creduta perduta e poi ritrovata – ha cambiato molte cose nella vita della contessa. Ma non solo nella sua: Umberto infatti ha scoperto di essere il padre biologico della contessina.

Adelaide ha anche rischiato la vita a causa di seri problemi di cuore, risolti da un delicato intervento del dottor Proietti. Nel frattempo, a sua insaputa, Marcello ha avuto un momento di cedimento con Rosa, ma nella sua storia con Adelaide tutto – almeno all’apparenza – ha continuato a filare liscio. Si è parlato anche di un evento tanto atteso per la contessa, che però almeno per il momento non avrà luogo.

Il Paradiso delle Signore 10, tutto sospeso per Adelaide

È stata la stessa Vanessa Gravina, ospitata a La Vita in Diretta, a fornire una succosa anticipazione sui fiori d’arancio che attendono la contessa nella prossima stagione. Ma almeno nelle prime puntate non ci sarà alcun matrimonio. Le nozze della contessa non sono previste negli episodi iniziali de Il Paradiso delle Signore 10, stando alle anticipazioni.

Anche se l’attrice che impersona Adelaide ha parlato di fiori d’arancio nella nuova stagione per il suo personaggio, la contessa non salirà all’altare nelle prime puntate. Non ci sarà invece Rosa, la figura che più potrebbe mettere a rischio la stabilità della coppia formata da Marcello e Adelaide. Nel cast della decima stagione non è prevista la sua presenza.

La signorina Camilli, delusa dalla doppia batosta amorosa (prima Barbieri, poi Tancredi), farà ritorno a Bologna e non rimetterà piede a Milano. La Venere con la vocazione per il giornalismo ha deciso di tornare da sua madre per fare chiarezza sulla sua vita e cercare conforto dalle delusioni patite per mano dei due uomini che per un verso o per l’altra l’hanno illusa.

Confermata invece la presenza di Matteo Portelli e Odile di Sant’Erasmo. I due giovani dovranno capire se sono fatti l’uno per l’altra o se iniziare due storie d’amore differenti, rispettivamente con l’attrice Marina Valli e con il produttore Guido Castelli. Di certo c’è che Odile è sembrata piuttosto gelosa nel vedere insieme Matteo e Marina.