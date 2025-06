Sinner-Alcaraz, terremoto nel ranking Atp: c’è la data del sorpasso

Per il numero uno al mondo Jannik Sinner non è affatto un momento facile, anzi potremmo dire davvero tutt’altro. Ci sono ancora pesanti scorie della sconfitta al Roland Garros con l’atleta di Sesto Pusteria sconfitto dopo aver avuto tre match point contro Alcaraz e probabilmente quella sconfitta resterà ancora per molto nella testa dell’italiano e dei suoi tifosi.

Il campione altoatesino ha ripreso questa settimana con il torneo Atp di Halle, torneo dove difendeva il titolo ma fin dalle prime battute qualcosa sembrava non funzionare. E infatti dopo un record lunghissimo (66 sfide consecutive vinte contro tennisti fuori dalla Top 20) Jannik è crollato agli Ottavi del torneo di Halle, sconfitto contro il tennista kazako Alexander Bublik. Una sconfitta piuttosto pesante e che fa molto male.

Non è una botta semplice da digerire, Bublik non è un avversario semplice da affrontare su erba ma allo stesso tempo non era il miglior Sinner, lo ha ammesso persino il tennista kazako e in generale l’altra brutta notizia è che Jannik ha perso cosi 450 punti nel ranking e Alcaraz può guadagnare altri punti questa settimana al Queen’s, insomma il primato in classifica dell’azzurro è a rischio, non subito ma le prossime settimane possono diventare decisive.

Caos per Jannik Sinner, Alcaraz vicino al sorpasso

Da un lato Sinner perde punti in classifica mentre dall’altro Alcaraz ha la possibilità di guadagnare punti, lo scorso anno ha fatto un risultato scadente a Londra e lo spagnolo può vincere il torneo e guadagnare altri punti in classifica. Ma almeno fino a Wimbledon, a meno di clamorosi scossoni l’azzurro dovrebbe mantenere il primato, è certo.

Sinner avrà almeno oltre 1000 punti di vantaggio su Alcaraz prima di Wimbledon dove lo spagnolo difende il titolo mentre Jannik ha solo 400 punti da difendere e quindi l’azzurro ha un’ottima posizione almeno per il torneo londinese. Dopo però la situazione è destinata a crollare, Jannik Sinner deve difendere 6 mila punti e non può praticamente sbagliare mai mentre Alcaraz non ha praticamente giocato lo scorso anno nella seconda parte della stagione.

Lo spagnolo difende solo 1000 punti dall’estate fino a fine anno e quindi il sorpasso – a meno di clamorosi infortuni – è purtroppo inevitabile e Alcaraz tornerà cosi numero uno delle classifiche mondiali. L’azzurro è chiamato comunque a reagire, i risultati sono quasi sempre positivi ma la sconfitta ad Halle è un pesante campanello d’allarme e l’azzurro è a 0 titoli vinti dal ritorno dopo la squalifica Clostebol e questo preoccupa.